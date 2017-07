Nehuén Paz no fue transferido

Nehuén Paz sigue en el Parque de la Independencia. Al menos por el momento, ya que "no hay ninguna oferta por el jugador ni fue vendido", le confiaron a este diario distintas fuentes consultadas. Y, a la vez, reconocieron que tiempo atrás hubo algunos sondeos de distintos clubes e incluso "hasta de Boca", pero nada oficial. "Ojalá surja algo en estas semanas", rogaron desde la entidad del Parque de la Independencia.

"Hubo un interés en su momento, pero no fue vendido", ratificaron desde el club con respecto a la situación del defensor, que no participó de los últimos partidos por estar enfermo. Por lo tanto, de no surgir alguna chance en las próximas semanas será parte del plantel de Llop.

Un dato para ratificar lo expuesto es que en el presupuesto que presentó la CD anteayer sólo figuraban las ventas de Guillermo Ortiz a Colón y la de Francisco Fydriszewski a Argentinos Juniors. En el mismo no figuró otra operación, menos la de Paz.