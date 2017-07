Nápoles se rindió ante Maradona que saludó eufórico desde el techo de un auto

El exentrenador de la selección argentina armó una verdadera revolución en el homenaje que organizó Luigi De Magistris, alcalde de Nápoles. Centenares de simpatizantes se arrimaron ayer por la noche al hotel donde se encuentra hospedado y cantaron en su honor.

El argentino se subió al techo de una camioneta y entonó los clásicos "quien no salta es juventino" y "he visto a Maradona". Justamente en esta segunda canción, el ex futbolista abrió su camisa para brindarle su corazón a la gente.