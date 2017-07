"Yo soy hincha de Newell's, pero siempre tuve admiración por este club. Mi familia es de River y el setenta por ciento de mis amigos, también. Igualmente trataré de que la gente de River me quiera por lo que hago en la cancha y no lo que diga antes de jugar". La respuesta de Ignacio Scocco fue muy clara cuando tras realizar la revisión médica para incorporarse al club de Núñez enfrentó los micrófonos explicando sus sentimientos, los que obviamente también hicieron que eligiera como destino el club de la banda roja al irse del parque Independencia.

"Me siento bien, creo que hice un gran campeonato durante el último año. Pero la situación que vivía Newell's era muy desgastante", confió el delantero sin entrar demasiado en detalles de la complicadísima situación económica rojinegra, la que prácticamente lo empujó a irse tras el choque del martes frente a Godoy Cruz. Igual, agregó: "Era muy desgastante tener reuniones y problemas semanales. Tuvimos una campaña muy buena y no la pudimos disfrutar ni aprovecharla. El desgaste psicológico que teníamos por distintos problemas hacía que no pudiéramos rendir como podíamos".

Y justamente al venir jugando, al sentirse bien, no dudó en postularse a ser de la partida enseguida con la rojiblanca millonaria, el martes próximo por la Copa Libertadores, cuando River visite a los paraguayos de Guaraní. "Si Gallardo lo decide, puedo estar", dijo el goleador nacido en Hughes y actual presidente del club del pueblo. Cómo será también su compromiso con el celeste, que durante los ejercicios que realizó en la mañana de ayer, corrió en la cinta con el pantaloncito del Hughes FC.

"Hoy empieza una nueva etapa en mi carrera futbolística y la quiero aprovechar al máximo", señaló Nacho, el gran refuerzo para el ataque riverplatense para los octavos de final de la Libertadores.

"Tuve la posibilidad de jugar en todos los frentes de ataque. River es un equipo ofensivo que busca siempre el partido y eso es bueno para un delantero", expresó cuando lo metieron más de lleno en lo futbolístico y en sus expectativas, a la vez que aclaró que se siente más un "segunda punta" que "nueve de área".

El delantero, de 32 años, viene de anotar 12 goles en los 26 partidos que jugó en la temporada oficial con Newell's, desde agosto del año pasado, y en su carrera pasó por Pumas y Toluca, ambos de México, Sunderland (Inglaterra) y AEK Atenas (Grecia), quien ocupará el lugar que dejó Sebastián Driussi tras su partida al Zenit de Rusia.

River se hizo cargo de varias deudas

Por la compra de Nacho el club millonario se hará cargo de pagar 2.100.000 dólares a Sunderland, es decir las tres cuotas de 600 mil y la mitad de la última que vencerá en septiembre de 2019, le confiaron a Ovación. Además, River abonará los gastos de la operación, que son un 10 por ciento de impuestos más el 15 que le corresponde al futbolista y se hará cargo de la deuda que Newell's mantenía con Scocco.