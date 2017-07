Mundial de pibes

Para algunos deportistas participar de un mundial puede ser un premio, pero también un verdadero sacrificio. Tal el caso de Sofía Matilde Brito, de 12 años, subcampeona argentina de ajedrez en su categoría (Sub 12) y uno de las ocho jugadores de la ciudad que viajará al Mundial Infanto Juvenil 2017 de la Fide (World Chess Federation). Una competencia que se desarrollará en dos plazas latinoamericanas: Pocos de Caldas (Brasil), desde el 21 al 31 de agosto, para las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 y en Montevideo (Uruguay), desde el 16 al 26 de septiembre para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Ahora bien, ¿por qué puede ser un "sacrificio" participar de una competencia tan importante con apenas 12 años? A la pregunta la contesta el papá de Sofía. El hombre de 44 años trabaja de plomero y su esposa en una imprenta. Como no pueden mandar en avión a su hija a competir viajará toda la familia en auto. Salen Sofía, él, su mujer, y la hermana menor de la ajedrecista en auto. Más de 2.400 kilómetros de travesía, un viaje de peones para un sueño de reyes: estar junto a los mejores jóvenes ajedrecistas del mundo.

Si bien Sofía es la rosarina mejor posicionada a nivel nacional, siete jugadores más viajarán en representación de esta ciudad por su juego destacado. Luca Petti ( Sub 10) también competirá en Brasil y en Uruguay moverán las piezas Ricardo García y Juan Martín Ibarra (Sub 14), Clara Muñoz (Sub 16) y Francisco Muñoz, Cristian Piazza y Benjamín Falcon (Sub 18).

A todos les sobra calidad deportiva, pero a nadie plata. Este, como tantos deportes, cuenta con pocas subvenciones y mucho esfuerzo familiar. Entonces los padres echan mano a actividades para recaudar fondos. Una se llevará a cabo este sábado. Será un torneo, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), de Belgrano 950 (a las 9 comienzan las inscripciones y a las 10 las partidas). Hay 3 mil pesos en premios (ver afiche). Y el 12 de agosto harán un torneo desde las 9 y un bingo desde las 21 en el club Amistad y Unión (Marcos Paz 5450).

Sofía comenzó a jugar al ajedrez a los 8 años, en la escuela: la N° 800 Joaquín Argüelles. Subió al podio en su primer nacional (en febrero en Villa Martelli, Buenos Aires), pero ahora es parte de la escuela de alto rendimiento de la Asociación Rosarina de Ajedrez, a cargo de su profesor, Fernando Martínez Dorr.

La nena le dijo a Ovación que ahora, en vacaciones, pasa una hora por día frente al tablero de su casa (tiene tres como para no aburrirse). Y dice que también juega con el celular y con sus compañeros de clases grupales."A mí me gusta más jugar con las negras porque tengo más jugadas preparadas", contó la admiradora del noruego Magnus Carlsen, el decimosexto campeón mundial de ajedrez, quien se convirtió en gran maestro a los 13 años.

Cuando se le pregunta cuál es su punto débil y qué es lo que más le marca su profesor explica: "Hasta hace poco me decía que jugaba muy rápido, me apuraba, debía pensar más tranquila, pero ya lo corregí".

Martínez Dorr se sonríe ante el comentario. Y se explaya sobre los logros deportivos de todo el grupo a nivel nacional. "El segundo lugar de Sofía es algo muy bueno, pero también lo son el tercer puesto de Clara (Muñoz, Sub 16), el tercero de Francisco (Muñoz, Sub 18), incluso el octavo de Luca (Petti, Sub 10) o el sexto de Ricardo (García, Sub 14), porque compiten en categorías con muchos participantes. Luca, por ejemplo, quedó entre los diez mejores en su primera participación nacional. Hay que tener en cuenta varios aspectos, como que hubo avances en juveniles que están entre los diez primeros de la Sub 18. Se está trabajando desde distintos ámbitos para obtener logros deportivos y con mucho apoyo de las familias", dijo el entrenador. Y agregó: "La Asociación Rosarina invierte en entrenadores, los padres en particulares, ahora necesitamos que el Estado también apoye a los ajedrecistas a seguir su camino, estos campeonatos mundiales son muy importantes para ellos".