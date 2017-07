Muchos partidos en pocos días y encima lluvia

Es común escuchar la queja de jugadores y futbolistas de fútbol cuando se les enciman los partidos. Entiéndase "encimar" por jugar un cotejo y el siguiente con diferencia de 72 horas, tal cual lo determina el reglamento. ¿Cómo debe leerse entonces el tiempo y el esfuerzo cuando se trata de torneos nacionales de deportes amateurs como el hockey en donde un equipo llega a jugar un mínimo de cinco partidos en cuatro días? Eso sucede, por ejemplo, en la Liga Nacional de Damas A, el torneo entre 16 equipos de distintos puntos del país que comenzó a jugarse el jueves bajo una lluvia incesante y castigadora y finalizará hoy en Rosario. ¿Es la queja de los futbolistas exagerada o es inhumano el esfuerzo de deportistas como los del hockey? Ovación consultó a tres voces: la de Juan José Boretti, Marcelo Montrasi y Juan Pablo Yataldi, jugadores y técnicos de hockey, pero también cirujano, médico deportólogo y kinesiólogo, respectivamente. Sin ponerse de acuerdo coincidieron en que jugar con poco descanso y en canchas pesadas por el agua no es lo ideal, pero, palabras más palabras menos, dijeron que "es lo que hay". Y lo argumentaron sin dejar de resaltar como "meritorio" el esfuerzo de jugadoras y la comunidad deportiva que las rodea, que hacen posible estas competencias a pesar de todo.

Boretti es el presidente de la Asociación del Litoral (AHL) y como dirigente destaca ante nada que "este es un deporte donde la gente paga para jugar". Dicho esto agrega: "Las jugadoras en torneos como la liga gastan un dineral en transporte, hospedaje y comidas. Entonces si se tiene la mala suerte de tener varios días de lluvia no se las puede hacer volver sin jugar. Se espera y se juega apenas se puede: muy temprano a la mañana o bien entrada la noche y eso es un verdadero sacrificio, porque influye sobre el descanso", dijo el médico cirujano, ex jugador y entrenador del Sub 15 de caballeros de Jockey Club. Para él se entiende el reclamo del futbolista, quien juega partidos de 90 minutos contra los 60 en cuatro tiempos del hockey (en instancias nacionales) y con cambios ilimitados. "Pero aun así las de hockey son competencias muy intensas, por eso es muy meritoria la actitud de los jugadores", aseguró.

Para Montrasi, en tanto, "uno de los mayores problemas de este tipo de torneos y estos deportistas es que entrenan como profesionales, pero no cuentan con los recursos de un profesional". Es jugador veterano, entrenador de la primera división masculina del Jockey y del seleccionado junior de varones de la AHL, quien añadió que "la recarga muscular es intensa en estas competencias de pocos días y por eso es importante el entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones".

Dijo que es "muy conveniente que el jugador se alimente bien y variado", con buenos desayunos con proteínas e hidratos. Y también es importante "que se hidrate antes, durante y después de los partidos, que descanse lo más posible y que se coloque hielo tras los partidos".

En cuanto a la lluvia no marcó mayores perjuicios, pero si dijo que el frío puede ser contraproducente. "Es vasoconstrictor y eso no es bueno para los músculos que tardan en entrar en calor. Cómo será el tema que en Europa, frente a las bajas temperaturas, se opta por jugar en piso", señaló.

El médico deportólogo recordó que en el rugby hasta hace unos años los torneos también concentraban mucho juego en pocos días, pero según dijo, el deporte de la ovalada contó con algo en contra y algo a favor que pudo distanciar esas dos variables. "Había muchas lesiones y no era conveniente concentrar mucho juego en pocos días, pero es un deporte que cuenta con recursos como para que un encuentro sea en un mes y otro en otro. El hockey debería ser como la World League que están jugando Las Leonas: debería jugarse la zona clasificatoria en una etapa y la final en otra, pero esa realidad no es por ahora posible para muchas asociaciones y clubes".

Por último, Yataldi marcó novedades del hockey que abonaron al sentido sacrificial de estos torneos. "Al cambiar la superficie de juego, jugarse en tiempo neto donde se para el reloj ante una lesión y no hay simulación posible y al incluir el autopase en el reglamento, el hockey se hizo sumamente dinámico y exigente. Los clubes más preparados o con mayor cantidad de gente para recambiar pueden responder mejor a esos altos niveles de exigencia y llegan mejor a los días finales que es cuando se define el torneo, pero los que no, sus jugadores sufren lesiones por sobrecarga", dijo el ex jugador y entrenador del Sub 16 y Sub 18 de hockey femenino del Club Atlético Fisherton (CAF) e integrante del cuerpo técnico del seleccionado Sub 18 de damas del Litoral, a cargo de Diego Serio.

Para Yataldi las canchas e indumentarias pesadas por el agua no sólo entorpecen los movimientos del jugador sino que los agota en instancias deportivas donde el descanso suele no sobrar. "Hay dos partidos por día, tiempo para las comidas, para charlas técnicas, terapias; son días muy exigentes". Además, el kinesiólogo apuntó al calambre muscular con contracturas o desgarros por falta de recuperación necesaria, como las lesiones más comunes.

"El hockey en particular es un deporte con roce físico y traumatismos y eso suele dejar a jugadores fuera de torneo. Y como la lista no se puede ampliar es complicado para el equipo que no tiene rotación. Algo que le pasó por ejemplo al seleccionado argentino de varones en la final contra Holanda (donde Argentina perdió 6 a 1). Los Leones sufrieron bajas y lesiones que los complicó en la final. El rosarino Manuel Brunet jugó siempre y eso es una exigencia superlativa".

Provincial, el mejor rosarino

Los cuatro rosarinos de la Liga Nacional de damas no clasificaron y, por el particular formato, descendieron. De todas formas, ayer jugaron por los puestos 9º al 16º y el halago de ser el mejor local le tocó a Provincial. El conjunto del parque Independencia venció 3-0 a Estudiantes de Santa Rosa y 3-2 a Náutico El Quillá de Santa Fe y jugará por el 9º puesto en el Mundialista ante Monte Hermoso. Por el 11º lo hará Gimnasia (ante El Quillá), que venció 2-0 a Duendes y perdió con Monte Hermoso 4-1. Plaza, que también cayó con Monte Hermoso 4-3, irá por el 13º (Uni de Córdoba)y Duendes, el que más cerca estuvo de clasificar, va por el 15º ante Estudiantes (SR). La final: el bicampeón River ante el ganador de Marista-Italiano, a las 15 en el Luciana Aymar.