Montero volvió a probar la base que ya tiene para Central

A poco más de una semana del inicio del campeonato, Montero sabe mejor que nadie que es tiempo de que los nombres propios se vayan familiarizando con el equipo que tiene en mente. De todas formas pese a los pocos amistosos realizados ya hay una idea bastante acabada en relación con ese tema. Pero por las dudas, el técnico canalla insistió. Lo hizo a través de una práctica formal de fútbol contra el equipo de reserva que acaba de lograr la clasificación a la final de la Copa Santa De, donde su pensamiento y posterior ejecución dejaron algunas cosas en claro. La primordial es sin dudas la apuesta nuevamente por Mauricio Martínez como segundo marcador central, una constante a lo largo de todos los amistosos de pretemporada. Otra de esas cosas es la insistencia con Leonardo Gil como volante central, junto a Gustavo Colman, lo que hizo que Santiago Romero volviera a quedarse nuevamente afuera del equipo titular, pese a que el uruguayo ingresó (por Colman) en los últimos minutos.

A esta altura ya prácticamente no existen dudas de que Martínez será el elegido por Montero y el encargado de ponerle el pecho a las balas en esto de salir a cubrir un puesto al que no se le pudo encontrar inquilino pese a la extensa búsqueda. La única opción que podría borrar de un plumazo este escenario es la llegada de un zaguero central de jerarquía, en óptimas condiciones físicas y, sobre todo, de probada experiencia como para que se ponga la camiseta y juegue. Parece difícil.

Por eso a Caramelo parece no quedarle otra posibilidad por delante. Al menos en el arranque. Porque no fue sólo el puesto que ocupó en los amistosos, sino que en los últimos días ya apareció el discurso oficialista de que se estaba trabajando con el volante de una manera especial para pulirle algunos movimientos. Pasando en limpio: se lo estaba preparando para jugar de 6 por la no llegada de un refuerzo.

De todo esto dio cuenta Ovación en su edición de ayer. También de la apuesta fuerte que parece estar dispuesto a plasmar Montero en otro puesto, más precisamente el del volante central, que seguramente iba a ser ocupado por Martínez si hubieran llegado Tesillo, Galván, Freire, Caruzzo o cualquier otro (sí lo hizo Ortiz pero más a modo de apuesta).

Ayer, en el reparto de pecheras y a la hora de parar el equipo, Montero no cambió lo que venía haciendo. Esto es, el Colo Gil fue nuevamente el dueño del puesto de volante central. Y a esta altura de la película todo parece indicar que así será en el inicio del campeonato. En caso contrario no se entiende que Santiago Romero, quien llegó de Nacional como un emblema en ese puesto, haya quedado nuevamente al margen.

Claro que la cosa no pasa por determinar quién es mejor o más capaz para desempeñar tal o cual función. Sólo se intenta dejar constancia de las pruebas que realiza Montero con los nombres que tiene.

En este pedacito de la historia lo que llama la atención es que Paolo insista con Gil en esa posición luego de decir (antes de que el jugador llegara a Arroyito) que "uno de los puestos en los que menos puede jugar es el de volante tapón, como Musto". Aunque ayer Paolo, aunque sea por un rato, se hizo eco de esas palabras. Es que en el último tramo del entrenamiento, Romero se metió entre los titulares, por primera vez en la pretemporada, para hacerse cargo de la contención en el medio y así Gil pudo desprenderse un poco e ir a manejar la pelota unos metros más adelante. Antes de que el balón se eche a rodar habrá un tridente (Romero, Gil y Colman) que peleará por dos puestos.

Y en esos casi 40 minutos de fútbol que hubo ayer en Arroyo Seco también quedó en claro que al resto Montero ya lo tiene más o menos claro y definido. Porque Ferrari, Leguizamón y Parot hoy son titulares; porque Camacho y Carrizo serán los encargados de las bandas; y porque arriba Ruben y Zampedri parecen inamovibles El sábado será el turno de ensayar contra Vélez en lo que será el último amistoso de pretemporada. Por lo pronto Montero insiste con el movimiento y la puesta a punto de su equipo, más allá de que a esta altura parece tener, en nombres, muchas más certezas que dudas.