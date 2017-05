Un día más sin probar el equipo. Recién hoy Paolo Montero le dedicará el entrenamiento al ensayo futbolístico y será allí cuando defina los once que el domingo visitarán a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. De igual forma ya hay sobre la mesa algunos datos que van tomando forma de certezas, como que Gustavo Colman tampoco estará ante el Ciclón debido a que todavía no se reincorporó al grupo tras la licencia que pidió por el fallecimiento de su padre. Y con este panorama el entrenador canalla está ante la posibilidad de repetir equipo por primera vez en lo que va del año, aunque todo quedará sujeto a si mete todas las fichas en este partido o incluye en el diagrama también el clásico frente a Newell's.

Para ayer se esperaba la presencia de Colman en la práctica. Es lo que creía el cuerpo técnico. Pero el volante no dio el presente (su situación personal está por encima de cualquier cuestión futbolística, claro), por lo que es un hecho que no integrará la nómina de jugadores el domingo. Al menos de los que estarán desde el arranque, aunque es difícil también que tenga un lugar entre los relevos.

Planteado este escenario, Montero tiene todas las facultades para no tocar piezas y que aquellos que estuvieron desde el inicio ante Aldosivi sean los que arranquen ahora contra San Lorenzo. De darse, sería la primera vez que lo haría en las ocho fechas disputadas (ver infografía).

El pasado fin de semana, ante la baja obligada de Colman, el DT uruguayo se inclinó por Leonel Rivas, quien se movió por el centro, aunque unos cuantos metros por delante de la línea de Damián Musto.

Por supuesto que en la decisión influirá el partido que Montero imagina y, sobre todo, cuál será la estrategia a utilizar, más allá de que en todos los partidos disputados Central dio sobradas muestras de intentar manejar el trámite.

Lo que se pone en duda, al menos hasta que el técnico pruebe el equipo, es qué resguardos se tendrán con aquellos futbolistas que están al límite de amarillas, que son cinco (Villagra, Camacho, Colman, Herrera y Fernández, quien fue recientemente operado). No obstante, el caso que más preocupa es el de Washington Camacho. Básicamente por el buen momento que está atravesando el uruguayo, a tal punto que hoy es el goleador del equipo. Y, como anticipó Ovación hace algunos días, Central no tendrá chances de apelar al artículo 225 (por Marcelo Miño, que está con el seleccionado Sub 20) en caso de alguna suspensión porque el jugador convocado es un arquero. El único que podría gozar de ese beneficio es el Ruso Diego Rodríguez.

El partido de Rivas ante el Tiburón no fue del todo bueno, pero Montero confía mucho en las condiciones del juvenil y por eso hay que tenerlo como la opción más potable. También está la posibilidad de otro chico de las inferiores como lo es Maximiliano Lovera, pero para que ello ocurra deberá haber un movimiento de piezas, como la de Camacho hacia el centro, o bien a la izquierda y que se suelte más Carrizo.

Ahora, si se tienen en cuenta las dimensiones del campo de juego del Nuevo Gasómetro, Montero bien podría modificar un poco el esquema y darle cabida a Mauricio Martínez para que trabaje cerca del anillo central junto a Musto.

Claro que se trata de meras especulaciones, ya que el plantel aún no realizó la práctica formal de fútbol, que será hoy. Sí es un hecho que se está ante la chance de darles continuidad a los once (Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola y Ferrari; Camacho, Musto, Rivas y Carrizo; Teo Gutiérrez y Herrera) que eligió hace cinco días. Hasta aquí, por decisiones propias y situaciones forzadas, nunca pudo hacerlo. Quizá sea la primera vez que ocurra.





¿Racing puso el ojo en Pinola?

Ayer surgió la información sobre que Racing está interesado en Pinola y que ya hablaron con su representante. Hasta se dijo que estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión, que es de 1,2 millón de dólares. Por lo pronto, desde Central informaron que nadie se comunicó y que el jugador, que tiene contrato hasta 2018, "está muy cómodo acá en Arroyito".