Montero sólo mira hacia adentro

Para Paolo Montero cada partido tiene la misma génesis. En su mente y libreta deportiva se destaca la palabra ganar. Y así lo expresa abiertamente cada vez que lo consultan sobre las necesidades y obligaciones que tiene Central. "Tenemos que enfocarnos en lo nuestro sabiendo que vamos a enfrentarnos a un rival de calidad. No va a ser fácil, pero debemos conseguir los tres puntos", aseguró el técnico canalla.

Montero sabe y conoce el mundo San Lorenzo bastante bien porque su fugaz paso por el fútbol criollo lo dio en la entidad azulgrana. Esa que mañana pinta para venir con muchas bajas de nombres porque desde el próximo miércoles se jugará el cuero en la Copa Libertadores ante Lanús (ver aparte).

No obstante, el entrenador canalla mantiene los pies sobre la tierra. Argumentó que "cuando jugás contra los mejores ves si estás a punto, dónde tenés que crecer y mejorar". Lógico que esta versión del cuervo que pisará el Gigante no será la más potente. Pero no por eso dejará de ser un hueso duro de roer.

A su vez, Montero reflejó estar "tranquilo por el día a día de los jugadores. Lo que no cambió es el compromiso y la actitud de los jugadores. Estamos muy contentos con eso". También brindó un pantallazo sobre la actualidad de Mauricio Martínez. Destacó el buen rendimiento que viene exhibiendo el ex Unión en la zaga central pese a ser volante.

También remarcó: "Tenemos que seguir mejorando" para luego dejar en claro que "la preocupación es tener el cero en el arco". ¿Podrá hacerlo mañana?