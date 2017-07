Montero: "Si no se cierra lo de Gil y lo de Rodríguez, hay que terminar las negociaciones"

El entrenador de Rosario Central , Paolo Montero, se refirió hoy a la situación respecto al mercado de pases en la entidad canalla y al respecto señaló que "buscamos jugadores titulares, los que vienen son para jugar" al tiempo que exigió dar un "ultimátum" a las negociaciones por el volante Leonardo Gil y la continuidad del arquero Diego Rodríguez.

En conferencia de prensa en Arroyo Seco, Montero fue consultado sobre las frustradas llegadas de varios jugadores (Tesillo, Galván y Delgado, por ejemplos), al indicar que "lo que pasa es que lo de Tesillo el presidente cambió las cifras. El aumento de la cifra fue impresionante. Tampoco vamos a traer a Franco Baresi, Baresi no juega más. Alcanzamos una cifra y no la podés modificar todos los días".

Embed AHORA | Montero: "Todo jugador que esté acá lo vamos a considerar como uno más. Si Bordagaray pretende irse, no nos vamos a oponer" — Rosario Central (@CARCoficial) 27 de julio de 2017



El entrenador oriental se refirió a las filtraciones de informaciones sobre el mercado de pases canalla y sobre el tema indicó que "lo que pasa es que de repente la tiro yo como representante porque me sirve decir que me quiere Central para después hacer una negociación más conveniente. Con esto no digo que estoy culpando a los dirigentes, porque está también el jugador, y también puedo ser yo... Y el Chengue (Morales) al que no culpa nadie. Hay cosas que no se pueden manejar, porque un jugador te dice que viene y después no se da".

Embed AHORA | Montero: "Agradezco que me consideren tan importante como para ponerse contentos por sacarme a un jugador. Yo pienso en otras cosas" — Rosario Central (@CARCoficial) 27 de julio de 2017



Sobre la continuidad del Ruso Rodríguez señaló que "esta semana hay que poner un ultimátum, como se puso con Tesillo, para tomar una decisión. Porque la situación es muy parecida a la pretemporada pasada. En estos momentos nos convendría que se suspenda el campeonato para tener más tiempo de trabajar. Porque sí hoy o mañana no se cierra lo de Gil y lo del Ruso (Rodríguez) creo que tendríamos que ponerle fin a esas negociaciones".

Embed AHORA | Montero: "Yo tenía que elegir entre Central e Independiente y elegí Central. No critico a Galván por elegir Colón" — Rosario Central (@CARCoficial) 27 de julio de 2017



Acerca de la llegada de un defensor dijo: "Seguimos buscando un zaguero. Los dirigentes están viajando a Buenos Aires. Si Dios quiere esta semana se resuelve", y al sugerírsele el nombre de Fernando Tobio señaló que "los periodistas tienen buenos informantes. Todos sabemos que Tobio es un jugador interesante e importante".

Al ser consultado sobre qué tipo de jugadores buscaba explicó: "Buscamos jugadores titulares. Después se peleará el puesto día a día, pero los jugadores que vienen es para jugar".