Montero se enganchó con Pereyra para el mano a mano de Central ante Godoy Cruz

El mano a mano contra Godoy Cruz está a la vista. Demás está mencionar que Central buscará pasado mañana resurgir de la irregularidad en Córdoba. Paolo Montero aprovecha la previa para ensayar lo que le dicta su mente. También para ver si puede dar en la tecla y hacer que el equipo funcione acorde a las expectativas y circunstancias. Y en medio de esa búsqueda, el entrenador canalla sacó ayer una carta que tenía bien guardada y la puso sobre la mesa de las posibilidades concretas. El uruguayo paró entre los titulares al juvenil Joaquín Pereyra. Si bien resta la confirmación oficial, lo cierto es que el enganche tiene ahora todos los boletos para ser la usina de fútbol que tanto necesita el canalla. En cuanto al resto de los nombres hay que destacar que el uruguayo ya tiene virtualmente todo definido (ver aparte).

Primero fue el turno de Maxi González. El volante acaparó la atención de la masa auriazul desde que apareció en acción el pasado miércoles. Pero ayer todo cambió. Porque Montero decidió evaluar la otra alternativa que tenía en la agenda de las oportunidades.

En el ensayo que ordenó en el country paró a Joaquín Pereyra delante de la línea que integraron Mauricio Martínez, Washington Camacho y Federico Carrizo. Sí, el juvenil de 18 años tuvo bajo su suela la responsabilidad de alimentar a Ruben y Herrera en el plano ofensivo.

"Estuvo bien y se lo notó suelto. Juega bien el pibe", fue la escueta pero contundente respuesta que recibió este medio ni bien terminó la jornada de entrenamiento. "Habrá que ver qué dirá Montero porque hasta ahora no dijo quiénes jugarán el lunes", agregó la fuente con cierta cautela.

Central se plantó esta vez con Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Tobio y Parot; Camacho, Martínez y Carrizo; Pereyra; Ruben y Herrera. Hasta acá la única sorpresa para el mundo exterior, por así denominarla, fue la inclusión del juvenil paranaense, que nació el 1º de diciembre de 1998 y cuenta con 15 partidos en primera, de los cuales nueve fueron por el torneo local, uno por Copa Argentina (con Riestra) y los restantes cinco por la Copa Santa Fe en las dos ediciones que lleva este certamen provincial.

Precisamente, la última aparición de titular del volante ofensivo data del pasado miércoles 4 en Rafaela cuando la reserva se impuso 1 a 0 a Atlético por el partido de ida de la final de la Copa Santa Fe. Esa noche en la Perla del Oeste, Joaquín mostró una baja performance. No obstante, eso no marca o indica que no pueda estar en el primer equipo. Todo lo contrario. Es junto a los laterales Gómez y Rizzi, los volantes Ojeda y Lioi y el goleador Coscia, de la camada que se viene a corto plazo.

Pereyra debutó en el profesionalismo el 28 de febrero de 2016. Fue en el triunfo 3 a 0 contra Colón en suelo sabalero. Entró a los 80' por Montoya. Luego fue alternando entre el banco y reserva, categoría en la que Leo Fernández lo fue potenciando con el correr de los partidos. De hecho, los últimos minutos en la primera fueron en San Juan frente a San Martín la tarde en la que Central cayó 3 a 1 luego de haber vencido con contundencia a Boca en Mendoza por Copa Argentina. Si bien ayer participó del ensayo y se perfila con todo para ser titular, lo cierto es que hoy Montero determinará con sus sinceras palabras si se animará y le dará la chance de jugar de titular pasado mañana contra Godoy Cruz por los cuartos de final de la Copa Argentina, en los que habrá muchas cosas de verdad en juego.

Sólo falta confirmarlo