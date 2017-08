Montero probó y lo incluyó a Romero como titular en el medio canalla

"Me siento más cómodo con un cinco tapón y yo un poco más suelto, más allá de que la función puedo hacerla porque mis características son también de ayudar a defender". La frase suelta de Leonardo Gil puede pasar totalmente inadvertida. Incrustada en el contexto de lo que es el armado del equipo que Paolo Montero está llevando a cabo para el inicio en el torneo frente a Colón es mucho más que una declaración de ocasión. Porque es en ese sector del campo de juego donde el técnico canalla más debe trabajar para definir cuáles serán los nombres para el debut. Y parece que a la cosa Montero se la tomó a pecho y por eso ayer mismo, a cuatro días del partido, ya dibujó un bosquejo, que incluyó una sorpresa, no por la rareza de los nombres sino por el tipo de pruebas había hecho hasta aquí. Es que Santiago Romero estuvo en el equipo, junto a Gil. Y sólo se trató de una mera prueba, pero quizá dentro de un par de días se pueda decir que esto había sido todo un indicio.

Montero dispuso ayer de un trabajo táctico, en el que buscó preferentemente pulir algunos movimientos colectivos pero sobre todo en la salida y la generación del juego. No fue la práctica formal de fútbol ni nada de eso, pero en la apuesta ya se pudo ver algo. Allí los elegidos para moverse en inmediaciones del anillo central fueron los dos Colo: Romero y Gil.

"Con los dos esquemas me siento bien, pero por ahí me beneficia más jugando un poco más suelto. De todas formas estoy a disposición de acuerdo a lo que necesite el técnico", tiró Gil, quien hasta aquí había jugado en los últimos tres amistosos junto a Gustavo Colman. Fue la sociedad a la que se la vio en muchos pasajes de esos ensayos con buen pie y traslado, pero con enormes dificultades a la hora de la contención.

Por eso puede resultar extraño este golpe de timón teniendo en cuenta las pruebas en los amistosos. Pero de la misma forma comprensible entendiendo una posible lectura sobre la falta de equilibrio. Es más, que Mauricio Martínez deba ser el zaguero central tendría mucho que ver. Porque Montero hace rato que viene esperando por la llegada del segundo marcador central, pero la semana pasada, cuando decidió que quien iba a jugar en esa posición era el ex Unión, empezó a barajar con mayor criterio la chance de apelar a un volante más de marca, como lo es Romero.

El resto del equipo ayer fue el mismo y en ese sentido ya no habría dudas. Así, con la posible inclusión de Romero desde el inicio, los once para el debut ante Colón serían: Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Martínez y Parot; Camacho, Romero, Gil y Carrizo; Zampedri y Ruben.

Colón espera habilitaciones



En Colón todavía no hay equipo definido para recibir a Central. El entrenador Eduardo Domínguez trabaja con una base ya clara y establecida, pero todo dependerá si llegan o no las habilitaciones que por el momento no aparecieron. Es que no son pocos los jugadores que están a la espera de que aparezcan los papeles correspondientes para poder iniciar el torneo. Los casos más salientes son los del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, el paraguayo Marcelo Estigarribia, el ex Newell's Guillermo Ortíz (el año pasado ya jugó a préstamo en el sabalero pero el club hizo uso de la opción de compra) y el marplatense Jonathan Galván. Si estuvieran todos habilitados el equipo sería con: Domínguez, Toledo, Conti, Ortiz y Clemente Rodríguez; Bernardi, Fritzler, Estigarribia o Bastía y Guanca, Tomás Chancalay o Leguizamón y Vera. Para hoy el técnico Domínguez tiene pensado realizar una práctica formal de fútbol y allí probará los once para el debut en el Brigadier López. No obstante, la apuesta es más burocrática que futbolística. Porque los nombres están al alcance de la mano, pero a muchos aún les falta la habilitación por parte de la AFA.