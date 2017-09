Montero, tras la igualdad ante el Gasolero: "Lo importante es que no se perdió"

El DT de Central , Paolo Montero,consideró bueno el hecho de no haber perdido ante un rival complicado y admitió que se les está haciendo difícil conseguir los tres puntos, más allá de que hagan méritos para eso.

"se nos está haciendo un poco difícil conseguir el triunfo", confío el DT uruguayo, aunque no obstante sentenció que "me deja contento la reacción del equipo en una cancha difícil, que a cualquiera se le hace difícil".

"Temperley juega muy bien, no hay que sacarle mérito. Nos queda aceitar el cambio de sistema y seguir mejorando", sentenció el entrenador.

Consultado sobre si va a mantener el sistema táctico que propuso hoy (rompió el doble cinco y armó un rombo), comentó: "Sí, estoy convencido, hoy se vio una mejora a nivel ofensivo. Estuvimos mejor que otros partidos, tuvimos más chances, ahora queda trabajar, seguir de la misma manera y con el mismo compromiso, que eso es lo que me deja contento".

Respecto al juego del equipo, señaló: "Estuvimos mejor, hubo más sociedades. Hay cosas que corregir, pero en lo general se vieron cosas importantes, y ahora lo tenemos que plasmar en el partido del domingo que vamos a enfrentar un rival que viene muy bien (juega ante Banfield)".

"Lo importante es que no se perdió, pero me voy conforme porque se vio una mejora en el equipo. No pudimos conseguir los tres puntos pero tenemos que seguir trabajando para el futuro", argumentó, antes de señalar que "es un equipo que sabe lo que quiere, que quiere ser protagonista".

Consultado sobre la actualidad de Marco Ruben, el capitán y goleador canalla que hace siete partidos que no convierte, comentó: "Yo lo veo bien, físicamente se lo vio mucho mejor, hay que tenerle paciencia. Hoy ya tuvo sus chances y sabemos la jerarquía que tiene".