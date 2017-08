Montero dijo que para seguir en la senda del triunfo hay que trabajar con "humildad y esfuerzo"

El director técnico de Rosario Central , Paolo Montero, aseguró que el equipo no está pensando en el clásico, que antes del partido con Newell's tienen "un partido importante contra un equipo grande", y destacó que para extender la seguidilla de triunfos hay que seguir trabajando.

"Venimos en una racha positiva pero tenemos que seguir, todavía faltan nueve partidos. La suerte se ayuda entrenando al máximo", aseguró el entrenador canalla hoy al mediodía, en una reunión con el periodismo al cabo de la práctica matutina en el predio de Arroyo Seco.

central03.jpeg



"Vamos a llegar muy bien preparados a los que pelean el título. Sabemos lo que representa y tenemos un equipo competitivo", se entusiasmó el DT uruguayo, quien contará con Gustavo Colman, que se lesionó ante Gimnasia y ya recuperado hoy practicó a la par del equipo titular.

"Mañana voy a dar los concentrados, la lista siempre la doy después del último entrenamiento por si pasa algo", comentó Montero, sin despejar quién jugará como lateral por izquierda, si Villagra o Ferrari, quien tuvo buen rendimiento en el triunfo canalla en el debut de la Copa Argentina.

"No especulo con las amonestaciones, pienso en el día a día, los que están están. Si falta 1 figura tenés que dar un 120 por ciento", enfatizó el ténico auriazul, y siguió: "La recuperación de Colman no me sorprendió porque todos los jugadores quieren estar y trabajan buscando llegar".

Consultado sobre si ya está pensado en el clásico que se jugará en el Coloso del Parque el próximo domingo 14 de mayo, Montero aclaró: "Nosotros estamos pensando en Aldosivi, y antes del clásico, tenemos un partido importante contra un equipo grande".

"Es un equipo que ataca con mucha gente, y a Penco que en el juego aéreo es complicado. Ellos buscan el arco rival", indicó Montero, en relación con el rival del próximo domingo en Mar del Plata, y explicó: "Por cómo se va a dar el partido y con el esfuerzo que hace Herrera puede tapar a Galván".

Sobre el buen momento por el que pasa el equipo, dijo: "El martes fue un partido complicado pero sirvió para probar a muchos jóvenes. La actitud no se la podemos criticar a nadie", y advirtió: "Tenemos que interpretar los partidos con humildad y esfuerzo, como lo venimos haciendo. Todavía no conseguimos nada".