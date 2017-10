Montero dijo que le da "vergüenza" ver la posición de Central en la tabla de la Superliga

Paolo Montero se sacó el casette. El entrenador de Central dio hoy una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco en la que habló del flojo rendimiento del equipo en la Superliga y el éxito que obtuvo, en la victoria ante Boca, en la Copa Argentina. Y fue inclemente consigo mismo.

"No me puedo quedar en un torneo de cinco partidos y salir último en la Superliga, si pienso así me tendría que ir", disparó Montero tras el entrenamiento que dirigió con vistas al partido que el equipo del Arroyito que jugará el sábado 14 de octubre en la Paternal.

"En este momento no podemos pensar en la Copa Argentina. Ahora hay que apuntar al partido con Argentinos Juniors", afirmó el director técnico canalla y se entusiasmó al comentar que confía que Marco Ruben pueda ser titular en el próximo partido por la Superliga.

"Si estoy acá es por la confianza de los jugadores, si yo siento de que no hay más confianza me tengo que ir"

Asimismo, señaló que "el grupo está bien y los juveniles vienen creciendo bien, es mucho mejor que jueguen cuando el equipo viene bien", y añadió: "Marcelo Ortiz viene entrenando de buena manera al igual que Elías Gómez y no busco excusas, por algo están acá".

"Creo que nos equivocamos en el último pase, no sé si nos apresuramos o tomamos malas decisiones pero podemos generar más", explicó el DT uruguayo, y agregó: Montero: "Tenemos mentalidad positiva y a pesar de las derrotas duras la mentalidad es ganadora y buscamos revertir la situación"

No obstante, confesó: "Es un momento difícil, me da vergüenza mirar la tabla. Por cómo se están entrenando los jugadores, estoy convencido". Y abundó: "Si estoy acá es por la confianza de los jugadores, si yo siento de que no hay más confianza me tengo que ir".

"Es fútbol y no quiero ser un peso para nadie, lo más justo es que si hay un inconveniente, se vaya un técnico", insistió Montero

, quien dijo que, más allá de los malos resultados, las críticas y el malestar de los hinchas, está "convencido de que la situación se va a revertir".

"No puede haber un cambio tan grande de un partido a otro", dijo el técnico aurizul, en relación con los diametralmente opuestos rendimientos en la Superliga y la Copa Argentina, y señaló: "Esto es como una moneda, tiene dos caras y tenemos que ver cual es la nuestra. Tiene que ser la misma que contra Boca".

Y concluyó: "Nos tenemos que convencer de que el próximo partido hay que ganar".