Montero dijo que espera que el triunfo ante Boca sirva para "hacer un click en el juego"

Paolo Montero está contento, el triunfo de Central ante Boca por la Copa Argentina, le cambió la cara, el gesto adusto por la derrota por 4 a 0 ante Banfield se convirtió en una sonrisa amplia y distendida. Pero sabe que falta mucho para sentirse confiado al frente del equipo de Arroyito.

"La sensación es de alegría por el compromiso con el que jugó el equipo, se logró un triunfo importante para nosotros", comentó hoy el entrenador uruguayo, y agregó: "La gente en Rosario es muy fanática, hay que saberlo llevar y convivir. Nunca lo viví y es un aprendizaje para mí".

"Dios quiera que este partido les haya servido para hacer un click, en cuanto a juego y confianza con la gente", comentó sin ocultar la necesidad que tiene de poder trabajar con la tranquilidad que demanda poder armar un equipo competitivo tanto para la Superliga como para la Copa Argentina.

Embed ¡Entrenamiento matutino en Mendoza! Así se entrena el Canalla en el predio de Godoy Cruz. pic.twitter.com/qDFv2lsNSq — Rosario Central (@CARCoficial) 29 de septiembre de 2017



Montero habló en horas del mediodía de hoy al cabo de la práctica que el primer equipo realizó en Mendoza con vistas al partido que disputará el domingo ante San Martín de San Juan. "Al partido lo tenemos que jugar de otra manera pero con la misma intensidad y agresividad", se entusiasmó.

"Si todos llegan podríamos repetir equipo, salvó Ruben, que no creo que llegue a este partido", comentó el DT auriazul, sin confirmar el equipo, y confesó: "Yo no jugué y me duele todo el cuerpo, imagínense cómo están los jugadores. Quiero que descansen mentalmente ahora".

Asimismo, advirtió: "Sabemos diferenciar las dos competencias y por eso necesitamos los tres puntos para el torneo. Hay que enfocarse ahora", y, en un esfuerzo por describir la siutación, se explayó: "Es real que hay que mejorar, pero siento que en los primeros partidos merecíamos un poco más".

Embed ⚽️ ¡Ya piensa en el partido del domingo! #RosarioCentral se prepara para enfrentar a San Martín en San Juan.https://t.co/lqYWU04W7j pic.twitter.com/z2jZkqmMg5 — Rosario Central (@CARCoficial) 29 de septiembre de 2017



Con respecto al triunfo ante Boca, afirmó que fue un partido decisivo, que hay que jugar al límiete y que "los jugadores lo interpretaron muy bien", y reveló: "Teníamos ansiedad por el partido. Era muy importante ese partido, se logró el triunfo y podemos trabajar con tranquilidad".

En ese sentido, indicó: "La fecha Fifa nos puede servir para la recuperación de Camacho, Ruben y hasta para recuperar a Fernández", y agregó: "Físicamente tenemos que llegar bien, es la primera vez que jugamos miércoles y domingo así que no hay excusas".

"Te puede ir bien o mal, pero el compromiso de los jugadores siempre fue el mismo desde que llegué", dijo el DT centralista, y concluyó: "La revancha que necesitamos ahora es ganar por el torneo. Queremos sumar puntos para trabajar con más tranquilidad".