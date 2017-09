Montero dijo que es "bueno" para Central que Boca les toque "en un buen momento y completo"

Paolo Montero, el entrenador de Rosario Central , dijo no molestarle que Boca llegue al partido del próximo miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina con un día más de descanso pero recalcó que antes de ese cotejo el equipo tiene que pensar "en sacar un buen resultado ante Banfield".

En conferencia de prensa este mediodía, el DT uruguayo se refirió al equipo que enfrentará el domingo a Banfield y confirmó el ingreso de Germán Herrera por el lesionado Marco Ruben, al tiempo que dijo que esperará hasta mañana para ver si se decide por el ingreso de Fernando Tobio en defensa, pasando Mauricio Martínez al mediocampo.

Embed AHORA | Montero: "Pienso que el camino es cómo estamos parando al equipo. Erramos muchos pases fáciles y eso genera contragolpes" — Rosario Central (@CARCoficial) 22 de septiembre de 2017



Al ser consultado sobre el estado de Marco Ruben, Montero indicó que "es importante que llegue al encuentro con Boca, todos sabemos de su prestigio e importancia. Después veremos cómo".

Embed AHORA | Montero: "Cuando empezamos a acertar podemos generar más chances de gol y romper líneas. Si no ganás, no se notan las mejoras" — Rosario Central (@CARCoficial) 22 de septiembre de 2017



Montero se refirió luego a la proximidad del partido con Boca por Copa Argentina y al partido del domingo en el Gigante ante el Taladro. Al respecto dijo que "somos conscientes de que primero tenemos que sacar un resultado positivo el domingo contra Banfield y más jugando en casa. Banfield sabe a lo que juega y tiene oficio. Saben cerrar los encuentros y se nos hizo difícil generarle situaciones".

Embed AHORA | Montero: "Pienso que los refuerzos están en proceso de adaptación y vienen creciendo. Todos precisan ese proceso" — Rosario Central (@CARCoficial) 22 de septiembre de 2017



Al referirse al choque con Boca dijo que "es bueno que nos toque Boca en un buen momento, porque no hay excusas, quiero jugar contra los mejores completos. Yo me crié pensando en que quiero jugar con los mejores y que no le falte ninguno. Sino siempre hay un pero".

Embed AHORA | Montero: "Ganar siempre es positivo, se te van los dolores y el cansancio. Y más sabiendo del partido que se nos viene el miércoles" — Rosario Central (@CARCoficial) 22 de septiembre de 2017



Y apuntó luego: "No me cambia que Boca tenga un día más de descanso. Para el jugador es lo mejor que hay jugar partidos seguidos. Si entrenás y comés a un nivel 5 estrellas, que excusa podés poner, que otra cosa mejor que jugar dos partidos querés".

Sobre que consideraba que podría pasar en caso de no conseguir buenos resultados en los próximos choques ante Banfield y Boca, el entrenador canalla sentenció que "vamos convencidos de que tenemos dos rivales difíciles. Si no se dan resultados, le tienen que preguntar a la comisión directiva".