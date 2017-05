Montero debe definir entre Martínez o Lovera para armar el once de Central

La única duda está centrada en saber quién será mañana el volante derecho en el Nuevo Gasómetro. Hay dos nombres para cubrir el mismo cupo: Mauricio Martínez o Maximiliano Lovera. De ahí saldrá sí o sí el reemplazante de Leonel Rivas, quien dejará de estar entre los once principales auriazules por una cuestión táctica. Al menos así lo garantizó Paolo Montero y pese a que antes había probado entre los titulares al ex Unión, quien a la vez se perfila por peso propio como el gran candidato a salir en la foto inicial contra San Lorenzo. Mientras tanto, el pibe Lovera espera agazapado para poder dar el zarpazo si el entrenador de Central lo desea.

Paolo Montero no suele cubrir los interrogantes que tiene con frases misteriosas o tribuneras. Apela al raciocinio para dar una respuesta convincente. Lo hace además sin perder esa calma que no puede adquirir en los partidos o mientras comanda un entrenamiento. Argumenta cada postura con voz pausada y mirando a los ojos como buen caballero.

El entrenador canalla fue clarito ayer cuando manifestó de entrada que analiza seriamente incluir a Martínez por la banda derecha de los volantes. "Esa es la idea, es decir que juegue como lo hizo en juveniles. Esta chance surgió esta semana, pero sinceramente todavía no tenemos decidido si será él o Lovera", explicó sin dramatizar el uruguayo mientras esperaba y relojeaba el momento justo para cebarse un buen mate.

Más allá de la declaración e interrogante que tiene sobre poner al ex Unión o darle una nueva chance al juvenil, lo cierto es que el espigado futbolista que llegó hace poco al club cuenta con unas fichas más en la mesa de las posibilidades para actuar ante el azulgrana en el Bajo Flores.

Tal es así que en los bloques cortos de fútbol que hicieron ayer en la cancha número tres del country de Arroyo Seco, el entrenador apeló a Martínez en todo momento para que acompañe a Damián Musto, Federico Carrizo y Washington Camacho en la zona media.

Por más que no tuvo un desempeño brilloso para los ojos externos, lo cierto es que si no llenó o iluminó a Montero, el resto de las opiniones no cuentan por lógica pura.

En consecuencia, de un lado completaron el equipo titular Diego Rodríguez; Víctor Salazar, José Leguizamón, Javier Pinola y Paulo Ferrari, quien seguirá por el lateral izquierdo hasta nuevo. Mientras que arriba seguirán Teo Gutiérrez y el Chaqueño Herrera como la fecha pasada ante Aldosivi.

Por lo tanto, la práctica de hoy será crucial para todos. Montero aprovechará la jornada a puertas cerradas para hacer el último repaso con pelota. Luego será momento de ratificar lo que probó ayer a la mañana o bien hacer algún retoque en el paralelo del mediocampo, donde el carril derecho estará mañana en mano de Martínez o en su defecto del pibe Lovera.