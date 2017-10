Montero confirmó el equipo de Central con Ruben y Leguizamón en el banco de suplentes

"El equipo que vieron hoy, el que terminó la práctica, es el que jugará contra Tigre". Paolo Montero no suele hacerlo, pero esta vez lejos estuvo lejos de jugar a las escondidas con los once que tiene en mente para mañana y que ya están definidos, salvo algún imponderable en el entrenamiento de hoy por la tarde en Arroyo Seco. Y en la confirmación aparecieron algunos datos imposibles de soslayar. La ratificación que Marcelo Ortiz tendrá su primera chance desde el arranque es uno de ellas. El otro, y sin dudas el más saliente, es que Marco Ruben estará entre los concentrados, pero que ocupará un lugar en el banco de suplentes, ya que la dupla de ataque estará conformada por Germán Herrera y Fernando Zampedri. Uno más: Leonardo Gil, quien había estado en el táctico del viernes, no recuperará su lugar entre los titulares. De esta forma, el técnico definió con qué nombres intentará que su equipo logre la primera victoria en lo que va de la Superliga. Y será con dos variantes en relación a los que estuvieron en Córdoba contra Godoy Cruz: Ortiz por José Leguizamón y Zampedri por Ruben.



La ausencia de Ruben fue uno de los primeros puntos que Montero se encargó de resaltar, pero más allá de las explicaciones, el hecho en sí tiene su peso propio, ya que la decisión está apuntada a una cuestión más bien física y no futbolística. Desde que retornó al club, apenas unas pocas veces el capitán y uno de los máximos referentes se quedó afuera de los once.



Ruben no tuvo una semana normal. Debió entrenarse algunos días de manera diferenciada por una sobrecarga en el aductor y eso fue lo que llevó a Paolo a probar con otros jugadores en su lugar. Ayer hizo fútbol con normalidad, pero no lo quisieron exigir. Por eso después del rato de fútbol a la mañana sólo realizó un trabajo aeróbico liviano y fue uno de los primeros en irse a los vestuarios. Es más, cuando dejó el predio lo hizo con un vendaje importante en la zona afectada.



"Es por precaución. Hoy (ayer) fue la primera vez que entrenó con nosotros. Si bien trabajó toda la semana lo hizo de manera diferenciada", destacó Montero sobre la situación de Ruben, quien además de este pequeño contratiempo físico no está atravesando su mejor momento desde lo futbolístico. A tal punto que lleva cerca de 900 minutos (en cancha) sin convertir.



En el mismo momento que terminó en partido contra Godoy Cruz, todos imaginaron que Zampedri iba a tener muchas más chances de recuperar su lugar en el equipo. Seguramente hubiera sido así, pero la lesión de Ruben no lo hizo ni siquiera dudar al entrenador. Es por eso que el ex Atlético Tucumán (con cinco tantos es el goleador del equipo, entre Superliga y Copa Argentina) será el acompañante del Chaqueño Herrera en la ofensiva. Esa misma dupla ya estuvo en otros del partidos del torneo local (Banfield y San Martín de San Juan).



Y en cuanto a la otra variante, el dato relevante es que Ortiz tendrá la chance por primera vez desde el inicio. El ex Boca Unidos sólo ingresó en los encuentros contra Colón (ingresó a los 61' por Martínez) y ante Godoy Cruz el pasado lunes (en el reinicio, por José Leguizamón). En ambos casos no desentonó, aunque mañana la historia será diferente para el defensor.



En este caso la variante también se da por un problema físico que sufrió Leguizamón el pasado lunes. Es que un fuerte golpe en el peroné izquierdo le impidió al paraguayo trabajar con normalidad durante algunos días y si bien ayer él también hizo fútbol para el equipo alternativo, Paolo decidió que sea Ortiz el ladero de Fernando Tobio en la zaga central.



Que no haya más variantes obedece, se supone, a que Montero quedó conforme con el rendimiento del equipo en la victoria contra Godoy Cruz en Córdoba. Por eso hay incluso una ratificación para Joaquín Pereyra, quien por las incidencias de ese partido debió ser reemplazado cuando iban apenas nueve minutos.



Los que sí deberán seguir esperando son Romero y Leonardo Gil, sobre todo el ex Talleres. "Así como le tocó esperar a Carrizo, ahora le tocará esperar a Gil", remató Montero.