Montero confía que el equipo se encaminará

"Este partido contra Godoy Cruz fue más emocionante y sorprendente por cómo se dio". Paolo Montero no pierde las esperanzas que su equipo dé el salto de calidad que hasta aquí no pudo cristalizar en la Superliga. Y lo hace pensando en que el envión anímico que significó el choque por la Copa Argentina debiera ser capitalizado para mejorar la performance futbolística frente a Tigre. Pero claro, el mismo razonamiento había realizado el técnico después de lo que fue la victoria contra Boca, pero los resultados posteriores (San Martín de San Juan y Argentinos Juniors) fueron desfavorables.



"Eso no necesito leerlo ni escucharlo", dijo el técnico en relación a la versión canalla en la Copa Argentina y otra totalmente opuesta en la Superliga. "Ya hablamos mucho y sé muy bien que son los hechos los que te marcan. Más reacción que la que tuvimos contra Godoy Cruz para empezar a encaminarnos en la torneo no vamos a tener. Es que fue más emocionante y más sorprendente que el partido con Boca. Estábamos con una canoa y se nos venía un tsunami de frente. Les dije a los jugadores que ni siquiera como futbolista había tenido una emoción tan grande como la del otro día", argumentó.



Después hay otra lectura posible, la que expone ciertas dificultades a la hora de encontrar incentivos en el torneo local teniendo en cuenta que el equipo está en instancias decisivas de la Copa Argentina. Pero para Montero "no tendría que pasar eso", aunque reconoció que "los hechos nos están demostrando que cuesta. Está en nosotros hablar sobre el tema, pero llega un momento en que todos sabemos lo que nos estamos jugando. Sabemos que tenemos equipo para luchar cosas importantes en la Superliga, no sé si para salir campeón, pero sí para lograr la clasificación a alguna copa internacional. También somos conscientes de que tenemos que empezar a levantar porque el tiempo de conocimiento de los que llegaron con los que estaban ya pasó. Hace un tiempo podríamos haber hablado de esas cosas, pero hoy ya no tenemos excusas. Todos tenemos que levantar el rendimiento".



Después de Boca dijiste que esperabas que ese partido les haya servido para hacer el clic, pero ahora decís que el de Godoy Cruz fue más emocionante. ¿Este envión fue más importante en ese sentido?



Puede ser, pero por cómo se dio el partido. Obviamente que ganarle a Boca o a River te da más prestigio, pero los buenos equipos interpretan todos partidos de la misma manera. Nosotros tenemos que enfocarnos con esa mentalidad y en ningún lado está escrito que un equipo es más que Central ni que Central es más que otro.



¿La victoria del otro día les dio más tranquilidad como cuerpo técnico?



Mirá, igual seguimos con un fiero caliente. Yo estaba convencido de que se podía revertir. Cuando terminó el primer tiempo el otro día no vimos mal al equipo. Con el Chengue estábamos convencidos en el entretiempo de que se podía dar vuelta. Obvio que era complicado, por cómo veía al equipo yo estaba convencido.