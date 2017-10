"Se hicieron cosas malas, por algo se perdió y nos vamos con mucha tristeza". Así se despachó el entrenador Paolo Montero tras la derrota de su equipo, Central, ante San Martín de San Juan por 3 a 1.

Sobre el desarrollo del partido, el DT uruguayo aseveró que "por momentos sufrimos y por momentos hicimos bien las cosas, pero la derrota deja cosas para pensar".

"Siendo uno menos tuvimos un par de chances que no pudimos aprovechar, eso no es excusa. Hay que seguir laburando", agregó, al tiempo que confió: "No fuimos intensos como fuimos el miércoles (en el triunfo sobre Boca por 1-0 por la Copa Argentina). En el segundo tiempo empezamos dominando y luego se revirtió todo"

Tambiém señaló que "el desgaste psicológico a veces se sufre. Por momentos lo sufrimos, en el segundo tiempo entramos mejor, pero ahí nos convirtieron"

Por último, el entrenador no quiso alimentar la polémica sobre los arbitrajes: "No voy a hablar de los jueces, primero hay que hacer autocrítica. Tuvimos la chance del 2-0 y los jueces no juegan", sentenció.