Moiraghi, con un pie en Cali

El futuro de Néstor Moiraghi está en definición. Newell's pretende retenerlo y por eso le ofreció realizar un nuevo préstamo, pero en el medio apareció Deportivo Cali que pretende quedarse con los servicios del defensor. Ante esta situación, la continuidad quedó más que en duda y todo dependerá de lo que pretenda Olimpo y, además, el propio zaguero central.

En el medio de todo esto hubo un hecho que generó cierto malestar no sólo en el futbolista si no también en la dirigencia bahiense. Es que Newell's había avisado que iba a hacer uso de la opción de compra de 400 mil dólares, a abonar con el ingreso de dinero de Colón por la compra de Guillermo Ortiz (600 mil). ¿Qué pasó? La semana pasada Ovación adelantó que el juez no había autorizado la adquisición del pase de Moiraghi, por lo tanto se cayó la operación.

Hoy el vínculo del defensor con la Lepra llega a su fin y ante esto le ofrecieron realizar un nuevo préstamo. Moiraghi se siente cómodo en la entidad y en varias oportunidades manifestó su idea de quedarse, aunque todo lo sucedido más la deuda que Newell's tiene con él generaron cierta incertidumbre.

"En Colombia y Sudamérica Deportivo Cali es un equipo importante. Tienen estadio propio y con una gran hinchada. Espero que se pueda dar", declaró el defensor a medios colombianos. Y la dirigencia de Olimpo también adelantó que las negociaciones están avanzadas y posiblemente entre hoy y mañana se pueda cerrar. Y así finalmente otro jugador pretendido por los rojinegros emigrará de la entidad para continuar con su carrera en otro lugar, en este caso en el fútbol colombiano.

