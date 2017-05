Osella y Montero se las traen para un clásico de alto voltaje futbolístico.

Newell's no se baja de la pelea por el título. Central sigue acumulando victorias y busca un lugar en alguna Copa. Objetivos que mantienen gracias a los resultados que continúan cosechando fecha tras fecha. Con sus armas, dignas y aceptables para implementar en lo futbolístico, en base a lo que pueden realizar. Exprimiendo las virtudes de cada uno de los jugadores con los que cuenta tanto Diego Osella y Paolo Montero. Sin dudas que la Lepra hoy sobresale y se lleva todos los flashes por la posición expectante en la que se encuentra en la tabla de posiciones soplándole la nuca a Boca Juniors. Y el canalla busca escalar lugares para terminar lo más alto posible en una competencia donde parecía que iba a ser un mero participante. El presente que abrazan los dos clubes, más allá de que aún tienen un partido en el medio, permiten esperanzar a los hinchas en un clásico de alto voltaje y con mucha carga anímica.

Siempre se habla del clásico. Desde que se realiza el sorteo del fixture que se piensa y respira el aroma del derby más importante de la ciudad. Y se espera el duelo con muchas ilusiones y esperanzas. Hoy está ahí nomás, a la vuelta de la fecha 23ª que como escalón tendrá a los leprosos recibiendo a Independiente y los auriazules visitando a San Lorenzo. El foco de atención intenta estar en estos partidos, tanto para los jugadores como cuerpos técnicos, pero de reojo se mira con intensidad el choque más esperado y el que paraliza a la ciudad.

Los ejemplos sobran para certificar lo expuesto. Como por ejemplo el cuidado y la atención que le presta Osella a la situación de Ignacio Scocco, quien está con cuatro amarillas y quiere tenerlo en el clásico sí o sí. A tal punto que el DT oriundo de Acebal hasta analizó la posibilidad de sentarlo en el banco el domingo frente al Rojo, algo que no sucederá porque tiene la chance de solicitar el artículo 225 por los jugadores convocados a la selección Sub 20. Ante esto, podrá contar con el goleador tanto el domingo como en el clásico, duelo en el que precisamente estuvo en el banco en la ida en el Gigante de Arroyito y no ingresó.

Montero también tiene en la mente el derby. De hecho, como siempre sucede es lo que le hicieron notar al uruguayo ni bien asumió como entrenador. Tomó nota de esta situación y también pensó en tener a Marco Ruben, quien fue expulsado ante Gimnasia y recibió dos fechas de sanción. Justo para estar frente a los leprosos.

"Partido a partido", es la frase utilizado con tino por los protagonistas y es lo que debe hacerse para el afuera. Es el mensaje que se baja porque no se pueden saltar los pasos del campeonato. Aunque internamente se mira el más allá.