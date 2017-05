Met Day hizo valer su fogueo

El millero Met Day hizo caso omiso al alargue de distancia y revalidó los pergaminos que jalonan su palmarés adjudicándose con solvencia el Clásico Macón. Utilizando su acostumbrada modalidad cargó con fuerza y en los 300 dominó para escapar hacia el disco, cruzándolo con 2 cuerpos sobre Skynet al cabo de 1' 49'' 33 para los 1.800 metros.





Ensayó para ganar en serie: 47" 1/5

La legión que habita en los boxes del Independencia cumplimentó una numerosa tanda de ensayos el pasado viernes sobre pista principal normal.

La que mereció los elogios fue A Great Honor. La pensionista de Norberto Ricchi cubrió 800 en 47'' 1/5 con Miguel Pacheco. El detalle completó es el siguiente: Storm Oficial: 400 en 23'' 4/5 (E.Dyke) trabaja para cruzar en cualquier momento; Road Show: 800 en 50'' 4/5 (F.Acuña); Kit Master: 700 en 43'' 2/5 -con buen final- (M.Pacheco); Guara Chaque: 700 en 43'' 4/5 (O.Andrada); Blanck Check: 700 en 44'' 1/5 -en pelo- (E.Dyke); Bien Halo (A.Alfonso) y Ella Es Plus (H.Fernández): 800 en 51'' 4/5 (los dos en pelo); Areco Starwoman: D.Nuñez y Lady Lover: C.Roch: 600 en 37'' 4/5; Fuego de Octubre: 700 en 43'' 3/5 (P.Capra); Libertadora: 700 en 44'' 3/5 (A.Palacios); Il Bellagio: M.Benitez y Bonavena: D.Nuñez: 800 en 49'' 1/5; Gran The Rye: 800 en 49'' 1/5 (C.Piazza); Bruxdu: 600 en 37'' 4/5 (P.Capra); Que Vida Nocturna: 600 en 37 (C.Piazza); Pure Sibarita: 800 en 51'' 4/5 cómodo (F.Acuña); Magna Fizz: 800 en 50'' 2/5 (H.Fernández); Forensic: 800 en 51'' 4/5 (W.Tevez); Ruso Oportuno: 700 en 43'' 3/5 (P.Capra); Why Plus: 500 en 30'' 4/5 (A.Alfonso) -de las gateras-; Mario Tone: 1000 en 1' 2'' 4/5 (R.Schneider); Corleone Vito: 800 en 48'' 2/5 (M.Pacheco) –bueno-; La Arepa: 800 en 51'' 4/5 (R.Van Tuyne); Keep It Simple: 600 en 36'' 1/5 (C.Roch) ¡muy bueno!; Coquetero: 800 en 50'' 4/5 (H.Fernández); Crazy Boy: 1100 en 1'' 10'' 2/5 (A.Alfonso); Isissebi: 1000 en 1' 1'' 4/5 (D.González) -bueno-; Ette Seattle: 800 en 50'' 4/5 (F.Acuña); Wilka Cat: 800 en 47'' 2/5 (M.Pacheco) ¡excelente!; Gravedigger (H.Fernández) y Decandria (D.González): 800 en 48'' 4/5 (mejor el 1º); Bachman: 700 en 43'' 2/5 (M.Pacheco) en pelo y cómodo; Peculio Inc: 400 en 24'' 3/5 (F.Acuña) con mucho resto; Bizutage: 800 en 48'' 3/5 (C.Piazza); Lay Calm: 1000 en 1' 3'' 4/5 (A.Alfonso); Free Seattle: 1200 en 1' 15'' 3/5 (D.González) ¡muy bueno!; Tough Day: 700 en 43'' 3/5 (S.Echeverrìa); Actriss Emper: 1000 en 1' 1'' 4/5 (C.Piazza) –sigue bien-; Development: 1400 en 1' 30'' 2/5 (D.González); Cefallonia (P.Capra) y Buddhasky (M.Fort): 800 en 49'' 2/5; Bril Honour: 500 en 30'' 4/5 (G.Acosta), de las gateras; Kross: 800 en 48'' 2/5 (C.Piazza) adelantó en el training; Caty Ana (A.Alfonso) y Best Reward (F.Acuña): 800 en 51'' 2/5; Salvador Catcher: 600 en 37'' 1/5 (C.Cabral); Chorrillero: 800 en 48'' 1/5 (M.Pacheco) –bueno-; Daónica: 500 30'' 3/5 (C.Piazza)





Saviour va por la tercera al hilo

Un reducido lote de potrillos de la nueva camada le dará la cuota de vértigo al Clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera de Buenos Aires, prueba más allá del nivel común a disputarse hoy en La Plata, que además tendrá como complemento al Especial Haras El Mallín.

El cotejo de mayor valor estadístico será protagonizado por cinco dosañeros (cuatro a los efectos de las apuestas) y donde el alazán Saviour intentará extender el invicto. El hijo de Pure Prize viene de dejar a 3 largos a El Pendex, quien hoy tratará de cobrarse desquite.

Un rato más tarde será el momento de ver en acción a diez yeguas afincadas en la milla y donde Pokermanía encuentra una buena ocasión para retornar al triunfo.