"Messi es, lejos, pero lejos, el mejor jugador de la historia"

¿Dirigió a Maradona, le hubiese gustado coincidir con Messi en una cancha de fútbol?

También me hubiera gustado conocer al General San Martín, a Perón... Pero tuve la chance, la delicia de dirigir a Maradona y Francescoli, entre los grandes jugadores de la década del 90. A Messi lo disfruto como hincha del fútbol. Es mejor que Maradona. Para mí es lejos, pero lejos, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial.

¿Seguro mejor que Diego?

Lejos, muy lejos, el mejor. Espero la hora de que juegue Barcelona para prender el televisor y ver a Messi. Le tengo prometido a mi hijo más chico llevarlo a verlo jugar en Barcelona. Y mirá que algo de fútbol he visto, a Pelé, a Maradona. Hoy me siento y disfruto de verlo jugar, independientemente del resultado de Barcelona.

¿Qué opina de la expulsión ante Chile?, que trajo consecuencias al seleccionado en la actual eliminatoria.

Verlo reaccionar así generó en mí una desazón muy profunda. Porque él construyó lo que es a nivel universal, porque es un ejemplo precisamente por la imagen opuesta. El sigue generando y creando con su magia. Quisiera que eso no ocurra, lo comprendo desde lo humano, todos son pasibles de incurrir en un error. Y creo que ese error tuvo que ser sancionado.

¿Cómo evaluó la sanción?

Hubo irregularidades y desprolijidades por doquier. Eso desnudó reacciones tan inoportunas como execrables por parte de los personajes que intervinieron. Primero la conducta de Meneses, el presidente de la comisión de árbitros brasileños que está en la Conmebol, que denunció a Messi no habiéndolo denunciado los propios árbitros del juego, y lo hizo por las filmaciones que los propios medios argentinos difundían. Habría que ver si realmente está facultado para hacer esa denuncia y con la autorización de quién, porque se cortó solo y lo denunció a la Fifa. Y además, el silencio de los dirigentes de la Conmebol y los representantes de los árbitros argentinos en la Conmebol, que se callaron la boca sin preocuparse de los intereses de la selección argentina.

¿Cree que el árbitro asistente brasileño no le entendió el insulto?

No le creo que no haya entendido, porque cuando viene un brasileño (yo dirigí en la liga paulista) uno se da cuenta de sus insultos, sobre todo cuando te dice algo de tu madre. Y no le creo que no lo escuchó, se hizo el disimulado. Sí creo que el árbitro Sandro Ricci estaba lejos y pudo no escucharlo, y debía basarse en lo que dijo su compañero.

Después, en cuestión de horas Argentina viajó a La Paz, le exigieron un descargo, todo tirado de los pelos. Y sacaron una condena totalmente absurda. Lo correcto hubieran sido 2 fechas y no 4, la pena tiene que guardar un principio de proporcionalidad, lo que desnudó la impericia de todos los actores en el fallo, y terminó en el tribunal de alzada reconociendo que no había argumentos probatorios para tal sanción. Pero ya había perdido con Bolivia, no pudo contar con Messi por su error y perdió el partido. Convengamos que tenían que haber sancionado de otra forma y nadie podía haber dicho nada, como pasó con las 5 fechas a Cristiano Ronaldo.