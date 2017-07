Mercado persa: la compraventa de futbolistas da para todo en el fútbol argentino

El mercado de pases de este año pasó por todos los estados y amenaza con calmarse a menos de tres semanas del comienzo del torneo de primera división, pero es sólo una sensación. O al menos sería casi temerario suponer que ingresó en la recta final con todas las vicisitudes que ofreció hasta aquí. Este libro de pases que a nivel internacional sacude con la muy probable salida de Neymar de Barcelona rumbo a Paris Saint Germain en una cifra escalofriante, en Argentina no sólo mostró las billeteras gordas de Boca y River en desmedro del resto, sino situaciones puntuales poco comunes como la salida de referentes para ponerse la camiseta de un competidor directo o para calzarse vestimentas extranjeras no convencionales para el mercado argentino, peleas entre futbolistas, llamadas sobre la hora para pedir que alguien no firme, despedidas a fines de junio y entrenamiento con otros colores en los primeros días de julio y las mil historias...

En este mercado persa sucedió que Guillermo Barros Schelotto llamó a Ricardo Centurión para que no firme para Genoa de Italia, pero cuando regresó al país tras un viaje relámpago a Génova le soltó la mano porque tuvo el enésimo desatino, en este caso en un boliche de Lanús.

A la vuelta de esa metida de pata de Centurión el futbolista fue sometido al escarnio por un sector de la prensa cuyo objetivo era justificar la medida antipopular, aunque probablemente justificada, de la comisión directiva y el cuerpo técnico xeneizes.

En este mercado Newell's perdió a sus tres referentes, pero el más importante, Maxi Rodríguez, se fue abrumado por la coyuntura y firmó para Peñarol de Montevideo, una de las instituciones más importantes del continente pero de muy flaco presente competitivo.

"Este club siempre tiene la obligación de buscar el campeonato. Tengo esas ganas de conseguir algo. Esa es la motivación. El interés que tuvo Peñarol fue muy importante. Había otras posibilidades pero uno quiere luchar por ganar cosas. Yo era jugador libre y elegí venir acá. Sé lo que es Peñarol, vengo a competir y por la gloria", dijo Maxi, que se sacó de encima el enorme peso de ser el personaje más importante de un Newell's inestable financiera e institucionalmente.

Después de coquetear con Central y con Boca, Néstor Ortigoza, una especie de tótem de San Lorenzo tras ganar la Libertadores en 2014, terminó en Olimpia de Paraguay, otro histórico del continente con un presente flojo.

"Tomé la decisión y me voy. Me encariñé con la gente y con el club, pero ya está, no hay vuelta atrás. Estos siete años pasaron muy rápido y me voy contento por todos los logros. Agradezco a Marcelo (Tinelli) y Matías (Lammens) por los momentos que pasamos. No fue económico, sino de extensión de contrato: ellos querían un año y yo dos", contó el Gordo tras el último partido en el Nuevo Gasómetro frente a Banfield.

Lo curioso es que el resto de los referentes del Ciclón (Torrico, Romagnoli, Mercier) siguen en el club. Ellos sí aceptaron el conchavo nuevo por una temporada, pero ¿era motivo suficiente para desprenderse del jugador más importante el hecho de que pretendiera un año más de vínculo cuando sólo tiene 32 años? Ellos sabrán.

En este mercado un futbolista acusó a otro de bajarle el pulgar como si este último fuera el dueño de la institución o, en todo caso, el propietario de algunas de las decisiones que son potestad de los dirigentes.

"Marco Ruben era el único que no me quería. En algún momento me voy a cruzar con él y vamos a aclarar las cosas. Nadie de Central me dijo lo que pasó realmente. Yo venía por menos de lo que me pagaba Santos, incluso ya estaba buscando departamento en la ciudad", sorprendió Emiliano Vecchio, que rápidamente recibió la respuesta de Paolo Montero. Era obvia la postura del entrenador para no quedar desacomodado en una situación que jamás imaginó pero en la que debía sentar postura al lado del capitán.

En este mercado hubo jugadores de Racing, campeones en 2014, que fueron invitados por whatsapp a entrenar por su cuenta mientras les buscaban club. Como si estuvieran castigados tuvieron que bañarse con agua fría el primer día de exilio.

En este mercado, Independiente contrató un defensor venezolano de un equipo español que se fue al descenso y está a punto de perder a Emiliano Rigoni a manos de Zenit de Rusia, una especie de saqueador serial de cláusulas de rescisión. ¿No era mejor engordar el contrato del ex Belgrano antes que gastar en Amorebieta? ¿O es que el jugador no les dejó opciones? A menos de tres semanas del inicio del torneo, el entrenador Ariel Holan debe rediseñar todo porque se quedará sin su jugador más importante. Más caro imposible.

En este mercado algunos futbolistas decidieron no jugar la última fecha (Damián Musto) y otros cruzaron acusaciones con los dirigentes por no estar para despedirse (Javier Pinola). Hubo clubes que presentaron futbolistas con camiseta y todo (Giovanni Zarfino) que después se esfumaron pero, curiosamente, todavía no fueron descartados.

Otros fueron literalmente retirados de la concentración porque negociaban con otras instituciones cuando sus contratos estaban por vencer (Mariano Pavone).

Y habrá jugadores (Wanchope Abila) que serán comprados por unos para jugar hasta diciembre en otros. Y jugadores que muy probablemente sean titulares frente a Uruguay por las eliminatorias que regresaron de Europa (Enzo Pérez).

Y habrá más, faltan casi tres semanas para que cierre el mercado persa argentino.