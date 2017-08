Newell's está corriendo contra el tiempo. Tiene tiempo hasta el próximo miércoles para saldar una millonaria deuda. Ese es el plazo que establecieron la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), quienes acordaron que los clubes cuyos futbolistas no estén con sus salarios al día al último 30 de junio no podrán comenzar a disputar la Superliga. Y si bien la empresa no aparece como sencilla, el secretario del club del parque Independencia, José Menchón, se mostró optimista solucionar la situación.

"Somos optimistas por las gestiones que estamos realizando", aseguró Menchón, quien reveló ya ante esta situación "se acercó mucha gente. Gran parte del dinero ya lo conseguimos, y seguimos haciendo gestiones para llegar al monto".

En cuando a las gestiones que están realizando, el dirigente aseguró que "hay muchos ñulistas que están colaborando", y negó enfáticamente que estén pensando en vender porcentajes de pases de jugadores: "En ningún momento estudiamos esa posibilidad", enfatizó.

Sobre cuál es la situación del club, Menchón aseguró: "Vamos a seguir un tiempo con un máximo esfuerzo. El problema de la institución es netamente financiera. No hay que olvidarse de todas las cosas que hemos pagado. Son cifras muy importantes. Estamos pagando las consecuencias de haber pagado la deuda que heredamos".