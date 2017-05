Se erigió prácticamente en el hombre de los goles influyentes. No en vano se siente valioso. Comulga el día a día con la misma simpleza de aquel delantero que soñaba con llegar a primera a fuerza de goles en la cantera canalla entre fines de los 90 y principio del 2000. Germán Herrera está atravesando por un gran presente. Venía de marcar el gol del triunfo ante Gimnasia. Y el pasado domingo su pie derecho fue la llave que abrió un partido por demás de cerrado y trabado ante Aldosivi. "Me siento importante en este plantel porque así me lo hacen sentir mis compañeros", afirmó el Chaqueño, quien no puso excusas en su día libre para charlar con Ovación sin tener en cuenta las agujas del reloj en el Día del Trabajador.

¿Se puede decir que sos el salvador del equipo, ya que venís de convertir dos goles claves por el torneo largo?

No, para nada. Soy uno más del plantel. Sí puedo decir que estoy muy contento con este presente. No sólo desde lo personal, donde de una u otra manera vengo teniendo continuidad, sino además por el equipo. Estamos repuntando y eso es bueno para encarar lo que vendrá. Lógico que los goles son lindos y los disfruto mucho, pero de ahí a ser considerado como el nuevo salvador, no. Esa esa es una palabra muy grande.

Pero la gente espera que los goles lleguen principalmente por el lado de Teo y Ruben, que por el de Camacho o tuyo.

Está bien, pero lo tomo como que son por situaciones de juego. Además, habla bien del grupo porque cuando uno puede, habilita al otro si lo ve mejor parado o posicionado. A la vez soy consciente de que estoy tratando de aprovechar cada situación que me brindan. Como también que el equipo está pasando por un buen momento. Tanto los jugadores que nombraste como el resto de los compañeros buscamos una sola cosa antes de pensar en lo personal. Y es que Central gane y le vaya bien. Después, si convierte uno u otro es secundario, al menos eso es lo que pienso yo.

Desde lo personal ¿cómo hacés para tener más chances de titular sabiendo que primero están Teo y Marco?

Hago lo mío sabiendo que si estoy bien, el entrenador me tendrá en cuenta en cualquier momento. Y es ahí donde debo demostrar que puedo jugar. Si bien me siento importante en este plantel porque así me lo hacen sentir mis compañeros y cuerpo técnico, a la vez sé que debo dar lo mejor en el día a día para poder tener nuevas oportunidades. Por eso cuando entro, noto que estoy mucho mejor.

¿El hecho de que te sientas importante es por el convencimiento que tenés o porque el grupo te lo hizo notar?

Es por un poco de todo. Quizá el paso de los años ayudan a que en este momento esté más tranquilo cuando estoy dentro de una cancha. También me ayuda que noto el apoyo de mis compañeros cuando tengo una chance o estoy por entrar. Es un combo que ayuda además a que uno esté bien desde todo punto vista.

¿Cuánto influye que conocés la idiosincrasia del club, que sos hincha y además sumaste mucha experiencia en el exterior?

En mucho, porque todo suma. Cada una de las cosas que puntualizaste es verdad. Como también que a esta altura tenés una visión más global de temas puntuales. Cuando uno está en el lugar que quiere, todo se hace más fácil. Lo veo y siento así por experiencia. Estoy en el club y ciudad que quiero, tengo la familia y afectos cerca. Estoy en un gran plantel. Qué más puedo pedir. No hay excusas cuando voy a entrenar. Por todo esto es que me siento bien.

¿Desde lo futbolístico qué te pide Montero? Desde afuera se te ve más dinámico y activo por todo el frente de ataque.

En líneas generales no varió mucho. Pero la llegada de Paolo (Montero) fue muy buena y estamos encontrando el rumbo de lo que pretende. Gracias a eso estamos sumando puntos, que es lo que necesitábamos y queríamos.

Hablás de la sumatoria de puntos que vienen teniendo, ¿se puede decir que se acostumbraron a ganar?

Lo único que sabemos es que debemos cosechar puntos porque veníamos de una floja campaña. Cuando se reinició el torneo nos propusimos ir fecha a fecha en pos de sumar lo más que pudiéramos. Gracias a Dios encontramos una regularidad ganadora, pese a que sabemos también que todavía hay cosas por mejorar.

¿Dónde notás que hicieron el clic?

El partido ante Quilmes fue muy importante. Sobre todo porque necesitábamos reponernos de la derrota ante Godoy Cruz ante un nuevo cuerpo técnico. Por suerte ganamos y de ahí es como que fuimos agarrando más confianza y estamos en un lugar de la tabla que te posiciona de otra manera.

¿Qué pensaste cuando viste que ahora están entre los equipos top?

Es como que va tomando otro color la campaña. Estábamos en un lugar incómodo, pero por suerte ahora estamos mejor. Ojalá sigamos sumando puntos y con este ritmo ganador.

¿Sacan cuentas fecha a fecha para ver si clasifican a la Copa Sudamericana?

Pensamos en ganar cada fecha, nada más. No podemos ver más allá cuando no jugaste el partido que tenías antes.

¿Pero cómo hacen para abstraerse de la realidad de clasificar?

Sabiendo que dependemos de nosotros y yendo partido a partido sin pensar qué pasará más adelante. Por ejemplo, ahora se viene una seguidilla de partidos muy importantes antes rivales que todos queremos jugar y no podemos planificar el clásico sabiendo que antes tenemos que visitar a San Lorenzo. Si desviás el foco, estás frito.

¿Entonces no coincidís con que el domingo el cuerpo va a estar en el Nuevo Gasómetro y la mente en el Coloso como le pasará al hincha?

No, para nada. Sería un error si pensáramos así. Tomaremos cada encuentro con la responsabilidad que amerita sabiendo lo que representa el clásico, no sólo para los hinchas sino para este grupo también. Nos regimos por lo que pasa fecha a fecha.

¿Analizaron que tendrán que jugar con casi todos equipos que están arriba de ustedes?

Sí y será un muy lindo desafío. Ojalá mantengamos esta racha ganadora.

¿Y les pesa o tienen doble presión por el hecho de que Newell's esté peleando el campeonato?

En lo personal no creo que así sea. Tampoco me fijo en lo que hacen los demás. Tanto yo como el grupo está pensando en lo que puede aportarle al grupo, no en cómo van o están los demás rivales. Lo único que pretendemos es ganar y meter nuevamente a Central en un torneo internacional. A eso apuntamos y sabemos ahora que todo dependerá de nosotros.