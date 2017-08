En medio de la muy buena campaña que viene teniendo Newell's en el presente torneo, a pesar de los problemas institucionales que padecen, el capitán y referente del plantel Maxi Rodríguez encendió una luz de alarma, cuando esta tarde sentenció que "en ningún momento me llamaron, me sentaron y me dijeron vamos a renovar por tantos años", por lo que la Fiera argumentó que "me quedan nueve partidos y después se verá lo que va a pasar con el futuro de Maxi Rodríguez en Newell's".

Consultado sobre el ofrecimiento que le había hecho el presidente Eduardo Bermúdez para renovar, Maxi sorprendió: "No, no fue tan así, se dicen muchas cosas. Pero cuando vos le querés renovar a alguien lo tenés que agarrar y decírselo, y a mí me gustan que se hagan de esa manera. En ningún momento me sentaron y me dijeron vamos a renovar por tantos años. Creo que fue más lo que se dijo para la prensa que para el jugador".

Al tiempo que sentenció: "Me quedan nueve partidos y después se verá lo que va a pasar con el futuro Maxi Rodríguez en Newell's".

Por otro lado, Maxi también se refirió al buen momento que están atravesando en lo futbolístico. "Estamos muy bien, muy sólidos, ilusionados, con muchas ganas. Ya sabemos los problemas institucionales que hay, pero tratamos de no pensar en eso y pensar en lo futbolístico, que es lo más importante y más lindo", destacó el capitán leproso.

Y enseguida agregó: "Vos entras al club y los empleados están de paro, es una situación rara, incómoda. El plantel también tiene una deuda muy importante y si bien todos lo necesitan, los más chicos son los que más sufren en este caso. Esperemos que se arregle".

Los equipos que atraviesan un mal momento desde lo institucional, como le pasa a Newell's, generalmente no rinden y cumplen magras campañas. "Cuando sucede esto lo más probable es que hagas una campaña de descenso, pelear abajo, que todo sea un caos, pero hay que rescatar este grupo, que lo formó Diego (por Osella, el DT), lo formamos nosotros, la calidad humana que hay acá, un grupo que tira para adelante, que pensamos en ganar, en estar bien, en hacernos fuerte, que es lo que no da respaldo con la gente, porque si hoy no estuviésemos haciendo esta campaña no sé que pasaría en el club", señaló Maxi en diálogo con Closs Continental.

El capitán y referente leproso también se refirió al lindo momento que viven con el grupo, que los encuentra como gran animador del torneo y como el único escolta de Boca, a tres puntos del líder. "Voy a ser sincero, cuando empezó el torneo, a ninguno se le ocurrió estar peleando el campeonato", admitió la Fiera, quien enseguida agregó: "El campeonato pasado no fue bueno, no encontrábamos el nivel. Nos llevó diez o doce partidos llegar a esto. Diego (Osella) armó un equipo muy sólido, que te puede gustar o no, pero que tiene mucha calidad y es un equipo sólido, regular, que es lo que hoy nos permite estar a tres puntos del líder".

Respecto a si el rival en el torneo era Boca, Maxi no quiso mirar más allá del próximo adversario: "Vamos partido a partido, que es el más importante para nosotros. Después tenemos que esperar que pierdan puntos los otros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo".