"Me interesa la chance de jugar en Central", le dijo Tesillo a Ovación

En un libro de pases en el que Central viene actuando a paso lento, la conformación del futuro plantel lleva consigo un trabajo constante pero silencioso, y de bajo perfil, como siempre, con nombres que, intentan, no trasciendan. Tal como publicó Ovación en su edición de ayer en el radar de Paolo Montero hay un jugador colombiano, de quien se tienen las mejores referencias y por el que Central realizó un ofrecimiento formal, sin causar seguramente un golpe de efecto en Independiente Santa Fe Bogotá, pero sí dejando en claro que existe interés para contratar a William Tesillo, un zaguero central zurdo que en Colombia es considerado uno de los más regulares del mercado local. "Me encantaría la posibilidad de jugar en el fútbol argentino", le dijo ayer a este diario el jugador cafetero.

Después de realizar la oferta lo que hicieron en Central fue mantenerse a la expectativa. Quizá porque pretendían seguir negociando sin que el nombre saliera a la luz o tal vez porque lo que se buscó fue ver cómo reaccionaba Independiente Santa Fe, donde es considerado unos los jugadores clave del equipo.

Además de sus condiciones, lo que sedujo a Montero es que se trata de un zaguero zurdo y que, de concretarse, sería uno de los que llegaría (el DT tiene pensado sumar dos futbolistas en esa posición) para cubrir el enorme hueco que dejó Javier Pinola.

"La verdad que no estoy muy al tanto del tema. Escuché algo, pero hasta donde sé se trata de una charla de club a club", agregó Tesillo, quien está realizando la pretemporada con Independiente. "Todavía estamos corriendo mucho", bromeó el defensor de 27 años (2 de febrero de 1990).

Recién en los últimos días Tesillo se pudo poner nuevamente en movimiento, ya que debió estar parado durante dos meses por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, "pero ya llevo tres meses de esa lesión y hoy ya no tengo problemas para entrenar", según confió el propio futbolista.

Tesillo jugó Copa Libertadores pero ahora lo hará en la Sudamericana, ya que Independiente quedó tercero en su grupo. Y en Colombia está muy bien considerado. En los últimos meses se habló de un interés muy firme por parte de Atlético Nacional de Medellín.

En su haber tiene participación también en la selección que dirige José Pekerman. Lo hizo en una oportunidad por las eliminatorias sudamericanas, pero fue uno de los jugadores mayores (el otro fue Teófilo Gutiérrez) que integró el seleccionado cafetero en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Obvio que me interesa la chance del fútbol argentino", fue la respuesta del defensor, por quien recién Central cumplió el primer paso. A partir de ahora, en caso de que consideren viable la operación, deberán continuar las charlas. Lo que ocurre es que el de Tesillo no es el único nombre que hay en carpeta para reforzar la zaga central. Es que Montero está manejando varias alternativas porque considera indispensable sumar un par de zagueros centrales para que se sumen a José Leguizamón y Renzo Alfani.

Quizá ayer Tesillo ya gustaba más o menos que el miércoles, pero que Central haya dialogado formalmente con Independiente Santa Fe de Bogotá fue todo un indicio.

Por Chávez no negocian, pero averiguan

Por el momento son varios los nombres que manejan los directivos canallas para cumplir los requisitos de Paolo Montero. Es que hay varios puestos por cubrir. Hay casos en los que no hay negociaciones en marcha pero sí sondeos. Uno de esos casos es el de Andrés Chávez, delantero que militó el último año en San Pablo y cuyo pase pertenece a Boca. Está entre los futbolistas que interesan y por los que en los próximos días se podría iniciar una negociación. "Todavía no se avanzó pero sí está en carpeta", confirmó ayer una fuente a Ovación, advirtieron además hubo algunas averiguaciones que ya se hicieron. El 50 por ciento del pase pertenece a Boca (es el club que tiene los derechos federativos) y el otro 50 es de Banfield. El club xeneize estaría dispuesto a negociar, pero para eso primero deberá aparecer una oferta formal, cosa que hasta aquí Central no hizo, aunque sí averiguaron.