"Me hubiesegustadojugar unpoco más"

"Me hubiese gustado jugar un poco más en Newell's, pero por distintos motivos jugué lo que jugué", declaró Germán Voboril, el ahora ex defensor rojinegro cuyo vínculo con la entidad del Parque expira en las próximas horas. Llegó hace una temporada como un refuerzo para cubrir el lateral izquierdo, aunque no tuvo demasiada participación y tampoco pudo adueñarse del puesto a base de buenos rendimientos cada vez que le tocó actuar. "No sé con exactitud cuánto me debe Newell's".

En una nota que brindó a una radio porteña (AM 1050), el jugador contó que "Newell's me debe bastante dinero, aunque no sé con exactitud qué porcentaje". Y, a la vez, aclaró que más allá de esa situación "uno cuando entra a la cancha quiere ganar, le paguen o no le paguen, y Newell's lo demostró".

Voboril ya regresó a Buenos Aires para comenzar a definir lo que será su futuro. En principio, "tendría que regresar a Racing, pero esto puede cambiar en pocos días. A mí me gustaría quedarme; cuando me fui tenía ganas de jugar, pero no tenía otra alternativa que irme".

Finalmente, el zurdo defensor que se fue en silencio y casi pasó desapercibido en la Lepra abundó: "Newell's no está pasando por un buen momento desde lo económico".

