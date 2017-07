"Me dio tristeza cómo se fue Maxi", se lamentó Nacho Scocco

Si bien Ignacio Scocco ya no está en Newell's, su vínculo será para siempre. Y por eso aún con su presente en River le siguen preguntando por cuestiones relacionadas a la Lepra. Al club, a su amigo Maximiliano Rodríguez, que como él también se fue tras una buena temporada futbolística pero complicada relación institucional con la dirigencia. Y en dos frases dejó reflejado su descontento: "Me dio tristeza la manera en la que se fue Maxi" y "genera impotencia la situación que vive Newell's".

Nacho está en Orlando, Estados Unidos, en la pretemporada millonaria. Y ahí expresó nuevamente bronca porque la Fiera Rodríguez también decidió irse de Newell's por la mala relación con algunos directivos, que sumado a su partida a River y la del Gato Formica a México hicieron que los rojinegros perdieran a tres grandes figuras.

"Maxi tenía la intención de irse afuera para alejarse del fútbol argentino. Sufrió mucho lo de Newell's y veía difícil que jugase en otro equipo en la Argentina", señaló el delantero nacido en Hughes.

Con esto, Scocco ratificó el apoyo que le dio el mismo día que se enteró de la salida del 11 rojinegro, cuando a través de su cuenta de Instagram (nacho.scocco32) escribió: "Me siento un privilegiado de haber podido compartir tantas cosas con vos... me pongo de pie para aplaudirte, no sólo por lo que sos como jugador si no por lo que sos como persona... Humildad, sencillez y por sobre todo buena gente, te deseo lo mejor en lo que viene porque realmente te lo merecés. Gracias por lo que me enseñaste en este tiempo, muchos éxitos ídolooo...". Un mensaje similar a los que Maxi recibió por parte de casi todos los integrantes del actual plantel rojinegro.

Y en otra declaración también marcó fuerte lo que no le gustó de los últimos tiempos en el Parque, la bronca con la dirigencia encabezada por Eduardo Bermúdez, al sentenciar: "En River sólo nos tenemos que dedicar a jugar".

Obviamente fue un palazo. Un remate por elevación que se colgó en el ángulo de la comisión directiva rojinegra, con la que estuvieron en veredas opuestas en la relación durante la última temporada.

