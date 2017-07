Maxi suspenso: el mundo rojinegro permanece en vilo

No hay ninguna duda de que se trata del máximo ídolo leproso por lo menos de las últimas décadas. Del jugador que con un sincero sentido de pertenencia y en la plenitud de su carrera volvió al club de sus orígenes para triunfar y dejar estampado su apellido entre las grandes glorias del Parque. Luce la número once en la espalda y de cara al futuro será muy difícil que otro jugador llene esa camiseta con el fútbol y los goles con los que él deslumbró a los hinchas rojinegros en los últimos tiempos. Se trata de Maximiliano Rodríguez, la Fiera como lo conoce el mundo del fútbol, quien continúa meditando la determinación sobre si sigue o no jugando en Newell's. Está claro que el suspenso por conocer la respuesta mantiene en vilo al pueblo leproso.

Para ayer la dirigencia esperaba una contestación de Maxi, que hasta entrada la noche no llegó. Por eso fue un día de muchísima expectativa. Es que todo indicaba que el pronunciamiento de la Fiera se consumaría en la jornada de ayer. Incluso la cuestión pintaba para que se escuche el "sí, sigo jugando en Newell's". Pero el suspenso se incrementó con el correr de las horas y al cierre de esta edición Maxi aún no le había comunicado a los directivos su determinación sobre el futuro.

Si bien hay optimismo de que el capitán continúe siendo el máximo estandarte anímico y futbolístico del equipo ahora conducido por Juan Manuel Llop, el paso de los días y la respuesta que se demora generan gran incertidumbre en la dirigencia rojinegra y, en especial, en los hinchas leprosos que no paran de expresarle a Maxi a través de las redes sociales señales de apoyo para que continúe.

Está muy claro que se trata de una de las decisiones más complejas en la carrera futbolística de la Fiera (36 años). Hace cinco años volvió al club rojinegro procedente de Liverpool de Inglaterra y cumplió su contrato a pesar de haber tenido numerosas y jugosas propuestas para emigrar. Fue uno de los pilares del título conseguido en 2013 con el equipo del Tata Martino.

Pero en los últimos tiempos tuvo un gran desgaste en la relación con la dirigencia por la crisis económica que atraviesa el club y eso sin dudas impactó en el ánimo del capitán rojinegro. Por eso está meditando en detalle y junto a círculo más íntimo los pasos a seguir. La respuesta en principio iba a surgir ayer, pero hasta última hora no hubo novedades. Así la enorme expectativa pasó para hoy. Está claro que la Fiera tiene la última palabra y por eso evalúa de manera exhaustiva los pros y contras para seguir o ponerle un punto final a la leyenda que escribió con la camiseta de Newell's. La enorme expectativa del mundo rojinegro por conocer la respuesta de su ídolo crece cada vez más.