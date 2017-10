Maxi sorpresa de Paolo Montero entre los titulares canallas

El equipo está en pleno proceso de desarrollo. De eso no hay dudas. Como tampoco que Paolo Montero sabe que no podrá flaquear en Córdoba cuando juegue a cara o cruz contra Godoy Cruz. Porque el andar en cámara lenta en la Superliga impone un firme funcionamiento en la Copa Argentina, donde el canalla buscará el próximo lunes meterse en semifinales. Y en medio del esperanzador sueño y triste realidad, los auriazules hicieron ayer un rato de fútbol. La sorpresa fue total cuando el volante central Maxi González se plantó entre los titulares en lugar de Gustavo Colman. No por cualidades técnicas sino porque en lo que va de la temporada acumula en sus botines sólo 27 minutos de fútbol oficiales en dos etapas. Entró ante Temperley y Boca. Como todavía restan varios entrenamientos más, no se puede aventurar que el juvenil será de la partida ante el Tomba como Fernando Tobio, Alfonso Parot y Federico Carrizo, quienes reaparecerán en sueño serrano.

La herida ante Argentinos Juniors no cicatrizó. La impotencia y bronca por haber perdido el pasado sábado en el Gigante 3 a 1 sigue abierta. La pasividad colectiva que mostró el equipo hizo montar en cólera a todos los centralistas. Y Montero no fue la excepción, ya que fue el primer partido de su ciclo donde se hizo casi todo al revés.

Se presagiaba que el entrenador iba a hacer cambios profundos a corto plazo. Todo proyectando lo que vendría. Donde la continuidad de la Copa Argentina dependerá pura y exclusivamente de que si le ganan a Godoy Cruz, el próximo lunes en Córdoba.

No obstante, en el imaginario colectivo no estaba en los planes el nombre de Maxi González como una alternativa válida. Pero ayer su imagen se metió en escena. Y amerita protagonismo, pese a que una alta fuente le confió a este medio "que todavía no hay nada definido. Fue sólo una prueba porque todavía hay tiempo", en clara referencia que el técnico seguirá analizando y viendo las alternativas que tiene al alcance de sus manos.

Es que el mediocampista central desplazó a Colman por disposición táctica y se paró junto a Washington Camacho, Mauricio Martínez y Federico Carrizo, que retornará al equipo junto a Tobio y Parot (ver aparte).

Habrá que ver si el entrenador apostará finalmente por el ingreso de este jugador, que regresó al club tras haber estado una campaña en Quilmes. De ser así, el rearmado del equipo será más sorpresivo que profundo como se especulaba.

Porque González acumula recién 27 minutos en cancha y sumados además en dos partidos. Entró 19' ante Temperley en cancha del gasolero, y ocho minutos por Copa Argentina cuando el canalla dejó en el camino a Boca en Mendoza. En ambas ocasiones ingresó en lugar del uruguayo Santiago Romero. Luego fue cinco veces al banco de suplentes.

A priori resulta llamativo lo que probó Montero en este primer ensayo pensando de lleno en los cuartos de finales contra los mendocinos. Pero quién mejor que el uruguayo para exigir y ver en acción a sus jugadores. Tal vez haya deseado ver cómo respondía Maxi González ante semejante responsabilidad, amén de que el técnico también se jugará el puesto en Córdoba. O quizá sólo metió al pibe de 20 años recién cumplidos para mandar un mensaje al resto de la tropa. Para que reaccionen y actúen en consecuencia de una bendita vez, ya que hay juveniles con hambre de gloria esperando su oportunidad.

Variantes confirmadas

Además de la llamativa inclusión del mediocampista central Maxi González (ver aparte), Paolo Montero se despachó con otros tres cambios, que eran cantados. El entrenador del primer equipo alineó desde el inicio a los defensores Fernando Tobio y Alfonso Parot, y al volante Federico Carrizo. Habrá que ver si hoy vuelve a meter mano en la maquinaria auriazul, mientras espera poder definir los once nombres que tratarán de darle el próximo lunes una bocanada más de oxígeno a este proyecto contra Godoy Cruz en Córdoba.

Ayer hubo un instante de fútbol. El técnico le dio la chance de mostrarse a un juvenil de la casa como Maxi González, que entró por Colman. Claro que también debió retocar otros sectores y posiciones puntuales por diversos motivos de cara al desafío de la Copa Argentina.

Al Ruso Rodríguez le renovó el crédito en el arco. Ferrari y Leguizamón seguirán entre los once. Mientras que Fernando Tobio y Alfonso Parot retornarán tras cumplir sus respectivas suspensiones.

El ex Boca entrará por Santiago Romero, lo que obligará a Martínez a dejar la zaga central para pasar nuevamente al medio. Y el chileno jugará por Elías Gómez en el lateral izquierdo. A su vez, en la línea de los volantes también reaparecerá Carrizo. Lo hará por el Colo Gil, quien ante Boca vio la roja. Y arriba estarán Zampedri y Ruben.

Plan de trabajo y venta de pasajes



El plantel entrenará hoy, mañana y pasado en horario matinal en el country.

El sábado por la tarde viajará a Córdoba, donde trabajará el domingo en la cancha de Instituto. Por otra parte, la venta de entradas arrancará pasado mañana. Las boleterías

del Gigante estarán abiertas de 12 a 19. El expendio volverá a activarse el lunes, de 10 a 14, en Córdoba,

en el Dinosaurio Mall (punto de venta de Autoentrada). Precios: populares $300 y plateas 500.