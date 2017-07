Maxi se despidió de sus compañeros en el entrenamiento de Bella Vista

Maximiliano Rodríguez estuvo ayer por la mañana en Bella Vista para saludar a los ahora ex compañeros del plantel leproso. La Fiera lució con muy buen semblante y además dialogó con el técnico Juan Manuel Llop. Está claro que no fue un día más en la vida deportiva de Maxi, ya que arribó al predio tras lo que fue el anuncio del jueves de no seguir jugando con la camiseta rojinegra, al menos por un tiempo. Una noticia que generó un verdadero cimbronazo en el mundo leproso por el afecto incondicional que se ganó en los hinchas del club del Parque. Fue un adiós, o al menos un hasta luego, a su terruño para el último gran referente de la institución.

Hay que decir que mientras meditaba su decisión, la Fiera no había iniciado la pretemporada leprosa. Pero luego de haber anunciado que no seguía "porque estaba muy estresado mentalmente y para cuidar mi salud", ayer estuvo en lo que fue su hábitat natural en los últimos cinco años de carrera (volvió de Liverpool) y saludó de manera afectuosa a los compañeros del plantel, utileros, cuerpo médico, colaboradores y trabajadores del club. Incluso salió al campo de juego y se lo vio sonriente en el diálogo con el Chocho Juan Manuel Llop, actual DT que también lo dirigió en el Parque en su anterior paso por Newell's en 2001.

Varios de los hasta hace poco compañeros del plantel le habían manifestado a través de las redes sociales su respaldo y admiración tras lo que fue el anuncio del jueves. Una determinación que sin dudas significó un martirio no sólo para el ánimo de los hinchas leprosos, sino para un grupo que perdió al máximo referente dentro del vestuario.

En el campo de entrenamiento, al que accedió la prensa, a Maxi se lo vio cerca de sus ex compañeros y de algunos colaboradores, pero lejos del presidente Eduardo Bermúdez, que como hace habitualmente en cada una de las prácticas se sentó solo para observar con suma atención los detalles de los movimientos de los jugadores. Sin dudas que esa lejanía entre el ex capitán y el presidente fue una de las postales de la mañana de Bella Vista. Aunque por la tarde el propio mandamás leproso le respondió a Ovación que "en el vestuario dialogó algunos minutos con Maxi y que siempre mira las prácticas apartado".

Lo que es un hecho es que la relación entre Maxi y el presidente se desgastó muchísimo en los últimos tiempos y hasta fue otro integrante de la comisión directiva el encargado de negociar con la Fiera la renovación del contrato que venció a fines de junio. "La salida de Maxi me genera mucha tristeza. Es un buen tipo y el ídolo máximo de Newell's. Hicimos todo lo posible para que siga. Pero fue una decisión personal", confió Bermúdez.

Claro que la Fiera sintió que las cosas no habían cambiado demasiado en cuanto a los problemas que el plantel debió soportar en la pasada temporada y prefirió dar un paso al costado para oxigenar tanto su mente como su carrera deportiva. Ayer pasó por su casa a saludar.