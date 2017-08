"Maxi Rodríguez le hacía bien al fútbol de Rosario", aseguró Marco Ruben

El capitán de Rosario Central , el delantero Marco Ruben , dijo hoy que el ex volante de Newell's Maximiliano Rodríguez le hacía "bien" al fútbol de la ciudad, en el marco del evento Submarino Amarillo organizado por el club Villarreal de España anoche en Buenos Aires, a donde llegó para jugar un amistoso ante Boca.

"Él le hacía bien al fútbol de Rosario porque con su categoría realzaba la competencia entre los clubes", contó el delantero y capitán canalla. "Él le hacía bien al fútbol de Rosario porque con su categoría realzaba la competencia entre los clubes", contó el delantero y capitán canalla.

"No sé por qué decidió irse a Peñarol (de Uruguay) pero seguramente tendrá sus razones y le deseo mucha suerte porque es un gran jugador", comentó.

Por otro lado, el exVillarreal, que había apuntado contra su excompañero Javier Pinola cuando pasó hace unas semanas del canalla a River, reconoció: "No estoy enojado con él, somos amigos, pero en ese momento sentía lo que dije".

"Me expresé mal con este tema pero me molesta que salgan los títulos y no las explicaciones", continuó el referente y figura del equipo dirigido por Paolo Montero.

Además, el punta reafirmó lo que ya adelantó en otras ocasiones, que Rosario Central es su "casa", aunque adelantó que no sabe si se quedará "para siempre".



"Mi único deseo es ser campeón con el club, es lo único que nos falta y esperemos que esta temporada se nos pueda dar", concluyó Ruben.