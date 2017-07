En su triste despedida, Maxi Rodríguez le deseó "lo mejor" al equipo que próximamente dirigirá el Juan Manuel Llop y prometió volver para despedirse del fútbol profesional.

"Ojalá que al Chocho (Llop) le vaya de la mejor manera al igual que a los chicos que están en el equipo", destacó La Fiera en conferencia de prensa.

En tanto, también agradeció el cariño de los hinchas. "Al hincha le debo palabras de agradecimiento desde que volví al club, donde salió campeón y también estuve cuando peleamos el descenso. No tengo nada para reprocharme y no cambiaría nada de lo que hice desde el primer día", reflexionó la Fiera.

No obstante, aclaró que "antes de jugador soy hincha" y prometió: "Si le dirigencia me da la posibilidad me gustaría despedirme en el club".