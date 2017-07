"Maxi es nuestro máximo ídolo", le confió a Ovación Eduardo Bermúdez

"Maxi es nuestro máximo ídolo. Nosotros queremos que siga, tenemos una relación bárbara. No estamos peleados y es un pibe bárbaro", insistió el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, en un tema que mantiene en vilo al mundo leproso. Es la figura principal que le queda a Newell's y resta saberse su respuesta en cuanto al ofrecimiento de que siga en la entidad para cumplir con el sueño de siempre de cerrar su carrera en el club que lo vio nacer.





El titular leproso recorrió diversos temas que hoy están en la órbita de la entidad e hizo hincapié en el capitán, que "está esperando a ver cómo armamos el plantel y cómo acomodamos las cosas. No hay que apresurarlo ni estarle encima. No piensa en dinero, si no en otras cosas. Tuvo un año duro como todos. Yo creo que se va a quedar".





Bermúdez dijo sentirse tranquilo más allá de los cimbronazos que recibió en los últimos meses, con situaciones complejas de difícil resolución. Y en una extensa charla que mantuvo con Facebook Live de La Capital contó que "el Chocho (Llop) está en Miami. Maneja todo desde allá. El me dijo que el que quiera venir que lo haga, el que tenga dudas que no venga". También dejó estas respuestas a algunos de los temas que transitó a lo largo de casi una hora.





4 "Teníamos una oferta superior de Independiente por Scocco y venía Lucas Albertengo. Pero él quiso ir a River. No queríamos que se vaya, pero había que hacerlo para sacarnos de encima una deuda importante y no tener problemas con la Fifa. Y el juez también quería que bajáramos el presupuesto. Nadie quería que se fuera Scocco. Pero era peligrosísimo seguir teniendo la deuda con Sunderland".

4 "Nosotros estábamos desesperados, no River. Si hubiese tenido plata no lo dejaba ir a Nacho. Debíamos resolver ese tema del dinero. También me preguntan por qué vendiste a Unsain en 300 mil dólares (hay una cláusula en la que no se puede vender en menos de dos millones). No se vendió en esa cifra, si no que lo hicimos en un momento en que la AFA no pagaba y le teníamos que pagar a los empleados y jugadores. A veces hay que vender por necesidad y eso es lo peor. A la comisión directiva no nos van a llevar por delante".





4 "Moiraghi intimó, pero ya se le pagó (ver página 3). Me defraudó el tonto del representante. Eso pasó".





4 "Formica se fue en su mejor momento, pero tenía una cláusula y lo tuvimos que vender. Cuando vino, que estaba lesionado, lo hizo con la condición de que no se pusiera una opción de compra alta".





4 "Sabemos lo que queremos, yo estoy tranquilo. Recibimos un club destrozado económicamente".





4 "Estamos ordenando la institución y vamos a jugar la Copa Sudamericana. Estamos con un promedio muy bueno sin nada. No quería ser presidente, a mí me llevaron. Nos íbamos al descenso, no tenemos memoria. Vamos a pagar para poder inscribir a los jugadores, si no promovemos chicos no vamos a tener futuro. Sabemos lo que queremos, yo estoy tranquilo. Recibimos un club destrozado económicamente".





4 "Hace un mes que estamos hablando con Llop y analizando jugadores. Me sorprendió porque me habló de todos los pibes. Fértoli le encanta y lo tendrá en cuenta, lo mismo que Valenzuela".





4 "Cuando me dicen Bermúdez trajo uno y no juega. Yo digo que hay que armar un plantel. Tenés a Valenzuela y hay que traer otro. Si juega Escobar, hay que tener otro porque si no juega un día no podés poner uno de la cuarta. Hay que tener un equipo donde cada jugador titular tenga su suplente. Y después que compitan. Si tiene que jugar Ribero lo hará, si no el otro. No es que se trae uno para jugar. El único que está para hacerlo es Maxi. Por su experiencia y calidad. Esto es como el seguro del auto; ojalá no lo use nunca".





4 "Osella prácticamente se volcó con los jugadores contra nosotros. A él le dije que iba a hablar con Llop. Se fue porque cumplió un ciclo, se había desgastado. Ahora vino el Chocho, que me sorprendió mucho. Me equivoqué y pedí disculpas. Ahora nos hablamos".

Messi, difícil

"Yo no creo que Barcelona se preste para que (Lionel) Messi venga seis meses a Newells", deslizó el titular leproso. Aunque agregó: "Si llegara a venir hay que hacer un estadio giratorio para tanta gente que iría a verlo".

Lo de Paz está en veremos

Bermúdez negó que haya una negociación de Independiente por Nehuén Paz. "No hay nada. Llamaron una vez, pero nada más. Siempre pasa esto, como cuando decían que lo querían de Bélgica", sostuvo el presidente leproso, que también descartó la chance de Lucas Hoyos. A Justo Villar, que quedó libre de Colo Colo, lo desestimó.

Tristeza

El abuelo de Maxi Rodríguez, Eusebio Rodríguez, falleció ayer y sus restos serán inhumados hoy, según confiaron allegados a la familia del capitán leproso.