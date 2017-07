Maxi decisión

Maximiliano Rodríguez es hoy uno de los centros principales de atención. ¿Sigue o no sigue en Newell's? Es la pregunta que resuena con intensidad entre los rojinegros. Sólo la Fiera tiene la palabra y el que dará a conocer su determinación. Por supuesto que hay ciertos indicios que indican que hoy estaría más afuera que adentro de la entidad del Parque, pero de irse lo haría para jugar en el exterior y no en el fútbol argentino. También sobrevuela la chance de que Juan Manuel Llop logre convencerlo de que se quede para formar parte del plantel que afrontará la próxima temporada. "Hoy piensa más en partir que en continuar en Newell's", insisten ciertos allegados al capitán leproso, que debe tomar una determinación que no es para nada sencilla. Igualmente, oficialmente aún no comunicó nada y es lo que le dijo ayer a Ovación.

La gente pugna para que permanezca en el club y cumpla con el sueño que tenía cuando retornó a Newell's con el fin de retirarse con la camiseta leprosa. La palabra la tiene Maxi, quien lleva 13 días siendo jugador libre. Y esto despertó el interés de otros equipos que pretenderían contratarlo, como Tigres (México), donde está Nahuel Guzmán, y también Dallas de Estados Unidos, conjunto en el que juega Maximiliano Urruti. Está claro que si la determinación de la Fiera es finalmente alejarse lo haría para emigrar al exterior. No jugaría en ningún club del fútbol argentino.

Quienes lo conocen dicen que hoy no tiene demasiadas ataduras, más allá de lo sentimental que es muy importante. Maxi retornó hace cinco años (un 14 de julio de 2012) pensando en ponerse la rojinegra, aunque también estar cerca de su abuelo José Eusebio Rodríguez (falleció la semana pasada). Lo consideraba un padre y fue el principal sostén en su carrera futbolística. El que lo acompañó en todo momento cuando era un purrete y hasta "lo llevaba en bicicleta a los entrenamientos. Y siempre estuvo a su lado". La Fiera quiso estar a su lado durante todo este tiempo y cumplió con ese objetivo.

Newell's es parte de su vida, pero está en una disyuntiva por la mala relación con algunos dirigentes. Ese es el obstáculo por el cual duda intensamente en seguir. Hoy es el único referente que quedó en el plantel y las heridas que se produjeron tiempo atrás con la comisión directiva no cicatrizaron del todo.

En el run run que se generó en torno a este tema en las últimas semanas se dijo de todo, aunque la Fiera oficialmente no comunicó nada. Ayer circuló la versión de que había decidido irse, aunque oficialmente no informó nada y así se lo confió a este diario. "Que digan lo que quieran. En algún momento la van a pegar", se limitó a decir como para graficar la situación imperante.

Seguir o no seguir, ese es el dilema de la Fiera en una "Maxi decisión" que debe tomar.