Mascherano se puso un límite para seguir en la selección

Javier Mascherano se puso un límite. Dijo que, si Jorge Sampaoli lo convoca, el Mundial de Rusia será su despedida de la selección nacional. El que está a punto de destronar a Javier Zanetti (145 partidos) con mayor cantidad de presencias (tiene 139), dijo que después "no hay más alla". Y aseguró que Lionel Messi "es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para ir a verlo".

"Mi ciclo en la selección se termina en Rusia", anunció Mascherano. "Si Sampaoli decide llevarme al Mundial, mi ciclo con la selección se termina ahí. No hay más allá", afirmó el santafesino, de 33 años. "No es por la edad, es porque llevo muchos años y quiero priorizar otras cosas como la familia a la que no atendí durante estos quince años", explicó.

"Volver a jugar una final del mundo es una de las pocas cosas que me quita el sueño", confesó. Por eso "intentaré prepararme en estos meses para estar, pero siempre dependerá del entrenador. Tengo mucho respeto por las decisiones que toman los técnicos, aunque muchos me quieran adjudicar otras cosas", señaló. "Me dolió que alguien que trabajó conmigo haya dicho eso", reveló Mascherano en relación a las declaraciones de Carlos Dibos, el preparador físico durante el ciclo de Alfio Basile.

Sobre Sampaoli, dijo que "busca lo mejor para el equipo. Esta era una situación de urgencia y era difícil hacer el juego ofensivo que pretende y lo entendimos de la mejor manera", destacó. "Jorge siempre fue claro. Hubo diálogo y escuchó nuestras necesidades".

Mascherano fue suplente en el primer partido oficial de Sampaoli en Montevideo ante Uruguay, pero luego fue titular. "No me sorprendió para nada (no ser titular) porque el entrenador tiene la libertad de elegir al jugador que quiera. Yo le dije a Jorge en la cara que estaba para sumar y si me toca estar afuera no hay problema. El día que lo sea me iré", remarcó.

Y sobre Lionel Messi apuntó que "lo que sorprende es que pueda mantener el nivel. Los jugadores normales tienen caídas, pero Leo muestra una evolución totalmente diferente al resto.".

"Fuimos a Ecuador y todo el estadio en el calentamiento coreaba su nombre. Es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para ir a verlo a él", puntualizó. "Hubiese sido injusto que no juegue el Mundial porque Messi ya no pertenece sólo a Argentina, es patrimonio del fútbol", concluyó.



Ante un rival que estuvo de fiesta



Si se hubiera sabido antes, hubiera sido un escándalo mayor. Cinco jugadores de la selección de fútbol de Ecuador fueron suspendidos "indefinidamente" por la federación nacional a raíz de que se fueron de fiesta el viernes anterior al partido crucial para la selección argentina en Quito. Los futbolistas involucrados serían Enner Valencia (entró en el primer tiempo del partido del martes en Quito), Jefferson Orejuela y Robert Arboleda (titulares), y Joao Plata y Gabriel Cortés (suplentes). La Federación Ecuatoriana de Fútbol no confirmó los nombres, pero emitió un duro comunicado que sienta un muy severo precedente para futuras convocatorias.



Bielsa: "Hubo una presión desmedida con el plantel"



Marcelo Bielsa fue el único técnico de la selección que había ganado en Quito por eliminatorias, antes del triunfo del martes. Esa vez también Argentina clasificó al Mundial, el de Corea-Japón 2002, pero lo había hecho con mucha anticipación. Por eso, el Loco consideró que había "una presión muy grande, desmedida e injusta sobre el plantel, que jugó tres finales en poco tiempo". Bielsa dijo que la clasificación le produjo "alegría en todos los sentidos. Por el efecto que tiene el fútbol sobre la felicidad de los pueblos y por las dudas que se posaban sobre el mejor jugador del mundo".