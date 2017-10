Mascherano le puso el punto final a su carrera en la selección: "No hay más allá de Rusia"

El subcapitán del seleccionado argentino, Javier Mascherano, confirmó hoy que su "punto final" en el combinado albiceleste "será en Rusia", en caso de llegar a ser convocado al próximo Mundial."Tengo claro que mi punto final será en Rusia si es que llego. No hay más allá. Mi historia con la selección como mucho terminará en Rusia", aseveró en una entrevista con TyC Sports.El futbolista, que llegará a la cita con 34 años, confió que luego priorizará "otras cosas más allá del fútbol, como la familia".Tras la clasificación obtenida en Quito frente a Ecuador, contó que "fue duro, fueron días difíciles" los previos al partido, "pero gracias a Dios" pudieron "revertirlo"."No es que uno esté eufórico ni mucho menos, porque Argentina tiene el deber de estar en los mundiales y hubiese sido un golpe muy duro para todos nosotros", aclaró.Más allá del sufrimiento que vivió el plantel y que tenían "mucho para perder y nada para ganar", consideró que "el jugador de fútbol necesita vivir este tipo de momentos"."Este tipo de momentos dan sentido a nuestra profesión. Son momentos importantes que se viven con mucha adrenalina y tenemos que estar preparados", señaló."Más que deuda, uno tiene la ilusión de repetir una campaña como la que se hizo en el 2014, y una vez que estás ahí obviamente el objetivo es ser campeón del mundo. Pero no creo que haya ninguna deuda, porque nosotros nos hemos brindado al máximo por la selección argentina ", respondió ante la consulta sobre una declaración de Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien había dicho que esperaba que el seleccionado pudiera "pagar la deuda" que tienen con el país tras las finales perdidas.Mascherano aseguró que "está totalmente comprometido" con el seleccionado que comanda Jorge Sampaoli, quien será quien defina si tiene "que estar o no" en la copa del mundo.Además, se refirió a los que aseguraban que él tomaba decisiones dentro del plantel por encima de los entrenadores."Acepto totalmente que muchos puedan creer que no tengo el nivel para estar en la selección argentina y está perfecto, pero lo que no puedo aceptar es la otra parte, que yo armo toda una estrategia para decidir qué cosas se hacen y cuáles no en la selección", manifestó.A Sampaoli lo describió como "un entrenador que intenta buscar siempre el mejor equipo para poner dentro del campo, tratando de buscar lo mejor para lo que requiere el partido y por eso muchas veces le da vuelta a un montón de cosas"."Lamentablemente llegó en un momento en el que teníamos muchas urgencias y es muy difícil. Con ese contexto no es fácil lograrlo", justificó las dificultades para encontrar un buen funcionamiento del equipo.De todos modos, valoró que "ha buscado muchas variantes para tratar de sacar los resultados" y que "en el juego, en los cuatro partidos hemos sido superiores a los rivales".