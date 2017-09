Mascherano, Banega y Acosta, adentro del equipo para recibir a Venezuela

Javier Mascherano, Ever Banega y Lautaro Acosta fueron ratificados ayer como las tres modificaciones que prepara Jorge Sampaoli para recibir mañana a las 20.30 a Venezuela, por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018.

Bajo una intensa llovizna, al igual que ocurrió el resto del domingo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, los jugadores disponibles para mañana entrenaron en una de las canchas del predio. Ahí Sampaoli realizó una práctica formal de fútbol y se observó que los tres cambios que tiene en mente son los de Mascherano por Mercado (suspendido), Banega por Pizarro y Lautaro Acosta por Acuña.

Luego del empate ante Uruguay en Montevideo, Sampaoli había probado, en diferentes ejercicios y por separado, a los jugadores que proyectaba para mañana. Se confirmó que el técnico casildense les devolverá la titularidad a Javier Mascherano (no jugó ante Uruguay) y Ever Banega, quien por suspensión no estuvo en Montevideo. Masche ingresará por Gabriel Mercado como stopper derecho de una defensa de tres jugadores, ya que el jugador de Sevilla recibió la segunda amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Banega estará al lado de Lucas Biglia, en reemplazo de Pizarro, con la presión de ser la inteligencia del ataque. La otra modificación, entonces, será el ingreso de entrada de Lautaro Acosta a la banda derecha del medio, en lugar de Marcos Acuña, para tratar de tener un poco más de profundidad y desequilibrio.

Así las cosas, el martes en el Monumental estarán Sergio Romero; Mascherano, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Acosta, Biglia, Banega, Angel Di María: Lionel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

El sábado, los futbolistas quedaron liberados para que puedan estar con sus familias hasta este domingo por la tarde, cuando tuvieron la práctica más intensa del fin de semana.