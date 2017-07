Más por Gil que por el Ruso

Además del zaguero central, Paolo Montero todavía no tiene ni a Diego Rodríguez ni a Leonardo Gil, dos jugadores a los que puso como "prioridad". Eso no quiere decir que las negociaciones no continúen su curso, pero sí que las concreciones no aparecieron. Quizás la gestión que más haya avanzado o, al menos a la que más tiempo se le dedicó ayer, es la que tiene a Gil como protagonista. Se intensificaron las charlas con Estudiantes y Olimpo (ambos clubes poseen partes iguales del pase del mediocampista) y entre todas las partes se está tratando de armar una ingeniería que convenza a todos, especialmente a los dirigentes bahienses, quienes no están dispuestos a ceder al futbolista nuevamente a préstamo. Ayer alguien en Arroyito confió que entre hoy y mañana "a alguien van a tener que cerrar" y ese alguien podría ser el Colorado Gil. No porque las tratativas estén lo suficientemente avanzadas, sino porque lo del Ruso está con el freno de mano puesto. En los últimos días no hubo reuniones ni charlas, por lo que las pretensiones de Central e Independiente siguen distantes.