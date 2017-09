Martínez: "Tapamos muchísimas bocas"

Mauricio Martínez fue sin dudas uno de los más destacados del partido contra Boca, básicamente por el gol convertido, que a la postre sirvió para la victoria. De igual forma el volante no se quedó sólo en lo sucedido el miércoles en esta ciudad, sino que se animó a pensar un poco más allá sin saber lo que acontecería un par de horas después entre Godoy y Banfield, de donde salió el rival del canalla para los cuartos de final. "Si me dan a elegir prefiero Banfield (será Godoy Cruz). En lo personal me quedó la espina de lo que pasó en el partido del otro día (el 0-4 en el Gigante)", tiró el mediocampista.

Y en su discurso fue tan vehemente como en el festejo del gol: "Veníamos de una derrota dura con Banfield y muchos pensaron que llegábamos a Mendoza de paso. Por eso tapamos muchas bocas".

"Lo nuestro en este encuentro era correr y meter, era más táctico que intentar jugar. Sin dudas que habrá cosas que corregir, pero hicimos un gran juego", analizó Martínez, para quien lo mejor del equipo estuvo en "el corazón" que se puso en cada jugada.

Y por supuesto, su gol no quedó fuera del análisis, justo en un partido en el que Paolo Montero necesitaba del respaldo del grupo. "La felicidad por el gol es inmensa. La verdad que se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Igual el esfuerzo del equipo es más importante que los goles y quién los haga", destacó Caramelo, quien advirtió que "me sienta bien jugar contra Boca" por el hecho de que es el segundo gol que le convierte en su carrera (el otro fue con la camiseta de Unión).