"Martín es como un hermano"

"Cuando baja las marcas le regalo seis alfajores", bromea Martín Arroyo y Yanina lo escucha y le festeja todo con una carcajada. Sabe que no debe moverse de sus 48 kilos y tiene prohibida la ingesta de gaseosas y dulces en la competencias. Pero no se enoja. "Martín es como mi hermano", resalta. Así comparten las horas de entrenamiento y convivencia. A puro chiste y carcajada. "Estuvimos codo a codo en Londres quince días. Pero con ella no es difícil. Es muy disciplinada: un soldado. Tiene la valija mucho más ordenada que la mía y se arregla sola, no pierde nada", dice el entrenador, quien nunca antes había estado en Europa, como sí su discípula. "Pudimos pasear poco pero disfrutamos. Cuando terminó el torneo celebramos comiendo hamburguesas y la acompañé a Yani a comprarse zapatillas", comentó él, antes de que ella agregara que le encantan las zapatillas rosa flúor como con las que corrió en Londres. "Tengo varios pares de este mismo color", resaltó. Martín está casado con Antonella y va a ser padre por primera vez, en diciembre. Y Yanina no se desmarca: "Yo voy a ser tía de la nena". Eso le dijo el entrenador cuando con su esposa le mandaron un wathsapp con la noticia. Dicen que lloró de la emoción y el halago. "Y también seré tía de mi hermano", dijo la atleta. Arroyo confesó que no sabe hablar inglés y que en el Mundial se dio cuenta que tenía una asignatura pendiente. En cambio para Yanina los idiomas no fueron una traba. "Se saluda siempre con abrazos con la coreana (Jeon Min Jae) que salió tercera. Ella siempre le regala cosas a Yani: la respeta", dijo el entrenador.