Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, volvió a poner arriba de la mesa la deuda que Newell's mantiene con el plantel. Lo hizo sin filtro, con vehemencia y utilizando un lenguaje directo. "Newell's le debe plata a todo el mundo", arremetió el máximo referente sindical del gremio que nuclea a los jugadores.

Marchi en diálogo con un medio capitalino volvió a utilizar al club del Parque como ejemplo para ilustrar la crisis que atraviesan algunas entidades del fútbol argentino. "El club que no paga no entrará en competencia. Los clubes para poder jugar deben estar al día", enfatizó el líder sindical de los futbolistas, justamente en la previa de lo que fue ayer la presentación formal de la Superliga (ver aparte).

"Newell's no le ha pagado a los futbolistas y el problema de Newell's es muchísimo más grave que el de Banfield. Newell's le debe plata a todo el mundo. Lo que hace la comisión directiva es una tomada de pelo para el resto de los dirigentes y de los clubes", señaló Marchi en diálogo con la señal de cable Espn.

Y agregó: "Les deben a los clubes, porque ha adquirido jugadores y entregaron cheques sin fondos, a los futbolistas, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la seguridad social, entre otras cosas. Como si fuera poco, trajo a ocho futbolistas y ni siquiera le pagaron al técnico (Diego Osella) que echaron un mes antes que finalizara el contrato", detalló. Hay que aclarar que fue Osella el que terminó renunciando a su cargo.

Y, en el contexto de "deuda cero" que pretende Agremiados con los jugadores, dijo: "A partir de nuestras protestas y reclamos pusimos el tema en el centro del debate. El club que no está al día no arranca. En realidad uno se tiene que apegar al reglamento y sólo se pueden reprogramar partidos (de los deudores) hasta no más allá de la tercera fecha del torneo. No se puede empezar una nueva etapa con deudas".

Es más, el pasado lunes 7 de agosto, el propio Marchi se apersonó en el predio leproso de Bella Vista para dialogar con los jugadores rojinegros y definir los pasos a seguir con la deuda que hay con el plantel. En aquella oportunidad, manifestó: "Newell's tiene una coadministración judicial, pero les debe a 35 jugadores y trajo a ocho más".

Está claro que si bien Newell's tiene una deuda importante con Agremiados, está lejos de ser el único equipo del fútbol argentino que está en rojo con el plantel. Igual Marchi también había estado en Mar del Plata en la última pretemporada leprosa, cuando los jugadores reclamaban por sueldos adeudados y allí se acordó un convenio de pago con la dirigencia.

Agremiados sostiene que si los clubes como Newell's no se ponen al día, los futbolistas no comenzarán a jugar la flamante Superliga. Y pretende que haya sanciones para las instituciones que no cumplan.

Es un hecho que Sergio Marchi puso al reclamo de Newell's como uno de los caballitos de batalla de Agremiados.