Marchi no concurrió a la cita con el juez

Sergio Marchi no se presentó ayer a la audiencia con el juez Fabián Bellizia y envió una nota a través de un abogado solicitando otra fecha de audiencia y que se lo notifique con mayor tiempo de antelación. El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) tenía otros compromisos asumidos y por eso envió una misiva para notificar al magistrado y pedir una nueva reunión dentro de algunas semanas.

"La citación judicial llegó el viernes después de las 20 y fue recibida por el empleado de seguridad del gremio, pero Marchi (secretario general) ya tenía la agenda de la semana armada, así que no pudo asistir a declarar ante el juez y en su lugar va a hacerlo otra persona (el abogado Juan Angel), Confalonieri o su secretario", dijo un vocero que participó en las negociaciones que permitieron llegar a un acuerdo días atrás para que Newell's recibiera el libre deuda.

Bellizia tiene especial premura por hablar con el hombre de Agremiados para interiorizarse de la situación entre el gremio y Newell's con el fin de que todo se solucione, sobre todo porque cada movimiento que realiza la entidad del Parque debe ser supervisado por el magistrado y el órgano fiduciario.

Salieron más cartas

La comisión directiva leprosa informó ayer que el club envió dos cartas documento a Futbolistas Argentinos Agremiados. Una de ellas intimando a dicho gremio "por las declaraciones vertidas en la carta firmada por el propio secretario general Sergio Marchi que le fue enviada al presidente de la Superliga". En la otra misiva "Newell's intima a FAA para que informe y dé un detalle de los pagos realizados a futbolistas". Este último punto tiene que ver con los pagos que debían hacerse a Joel Amoroso y Víctor Figueroa, pero ambos jugadores no recibieron sus haberes.

Por este motivo, Amoroso intimó a la entidad y por el momento no va a entrenar con el plantel. Una de las ideas del futbolista sería solicitar la libertad de acción, algo que generaría otro conflicto más no sólo con el jugador sino con el gremio. "Newell's no lo dejará irse", dijeron desde la entidad del Parque.