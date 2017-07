Marchi: "Hoy digo que la temporada del fútbol argentino no empieza"

"Si me preguntan si la temporada 2017/18 puede empezar mañana o en quince días, digo que el fútbol no empieza", dijo el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi a raíz de las deudas que algunos clubes mantienen con sus respectivos planteles. Marchi repitió las mismas palabras que expresó a comienzos de 2017, cuando se amenazó con una huelga de los futbolistas si los clubes no se ponían al día por las deudas que mantenían con sus respectivos planteles. "Los clubes tienen deudas y están haciendo poco para regularizarlas. Acá está ocurriendo algo muy curioso, recurrente. Somos los únicos que establecemos el debate", agregó el dirigente. "Los clubes están ofreciendo un dinero importante a los jugadores que contrata, debiéndoles 2, 3 y 4 meses a los suyos o a los entrenadores, y lamentablemente se adelantó dinero (1.900 millones de pesos) para pagar deudas viejas", agregó. Y sentenció: "No soy pesimista. Vamos a terminar cobrándole las deudas a los clubes. Antes o después, con huelga o sin huelga. Pero no vamos a empezar si las cosas no están como tienen que estar". "Con la AFA tuvimos cuatro o cinco reuniones y avanzamos bastante, pero la superliga no tiene un solo contrato de los futbolistas. La poca información se la

dimos nosotros, creo que ellos deben preocuparse más y generar mecanismos de control porque no puede arrancar a

jugar un club con deudas", señaló Marchi. Y como ejemplo marcó que "Argentinos Juniors subió a primera división y

todavía no pagó abril".