Marcelo Ortiz se toma con calma el debut como titular de esta noche en Victoria

Para Marcelo Ortiz, el partido de hoy posiblemente sea más especial que para el resto. No porque sienta que está más ajeno que sus compañeros en cuanto a la realidad del equipo, sino porque esta noche en Victoria tendrá la chance de jugar su primer partido como titular. "Estoy con ganas de demostrar por qué estoy acá", tiró el zaguero, a quien Paolo Montero recurrió en la semana y confirmó el sábado para cubrir el hueco de José Leguizamón, quien se entrenó aparte durante varios días.

Ortiz ni bien llegó proveniente de Boca Unidos (su arribo fue de un día para el otro) ya tuvo la posibilidad de integrar el banco en la primera fecha. De hecho pudo ingresar a los 61' por Martínez. De allí fue un par de veces más al banco, pero sólo entró en el último ante Godoy Cruz por la Copa Argentina. "No sé si ese partido habrá incidido en la decisión, eso lo tendrá que decir el técnico, pero uno trabaja para estar siempre preparado y para cuando le toque la oportunidad. El otro día me tocó entrar en medio de un partido complicado y pude estar a la altura para ayudar al equipo", destacó el zaguero.

En esos pocos minutos que tiene en cancha (apenas 74') considera que el balance, a título personal, "es bueno", aunque agregó: "Sé que tengo que mejorar mucho y que todavía no estoy en el nivel que pretendo, pero me tocó entrar en partidos difíciles, en los que se hace complicado demostrar".

Para Ortiz esos dos partidos le dieron la posibilidad de darse cuenta de algunas diferencias entre el fútbol de primera división y la B Nacional, que es lo que venía jugando. "No tengo mucho tiempo en la cancha, pero me di cuenta de algunas cosas, sobre todos desde lo táctico y técnico".

Fueron tantos los centrales que apuntó Central en el mercado de pases que cuando apareció el de Ortiz causó cierta sorpresa, amén de que para Montero era una cara conocida porque lo había dirigido en Boca Unidos. "Uno siempre sueña y cuando llegué lo hice con las mejores expectativas", dijo el correntino, de 27 años, quien apuntó que "el equipo no está atravesando un buen momento y siempre supe que cuando me tocara tenía que estar a la altura, pero yo vine para sumar y para cuando me toque, responder de la mejor manera".

Y como bien destacó, el momento del equipo en el que le toca ingresar no es el mejor, algo que no siente como una mayor presión. "Las veces que me tocó entrar fueron en partidos complicados, pero acá son todos iguales", dijo el defensor, quien conoce a Paolo "de Corrientes y por eso sé muy bien cómo quiere que juegue el equipo".