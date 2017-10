Maradona volvió a arremeter contra el Chiqui Tapia y a Jorge Sampaoli

Diego Armando Maradona celebró este lunes sus 57 años y aprovechó para criticar duramente al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al actual entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, pese a haber logrado la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

"A mí los «vende humo» nunca me gustaron. Yo no me olvido de que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó (Jorge) Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta el nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es no andaría jamás. No estoy de acuerdo con él, ni tampoco con (Claudio "Chiqui") Tapia", afirmó.

En ese sentido, Maradona explicó el por qué del enojo con Chiqui Tapia, a quien había apoyado públicamente antes de las elecciones que se celebraron en marzo pasado.

"Porque a mí me prometió una cosa y está haciendo otra. El mejor dirigente que tenemos se llama (Daniel) Angelici. Y yo, hoy sí, lo llamaría a (Marcelo) Tinelli".

Y agregó: "Tinelli puede resolver los problemas que tiene la AFA. Hoy la AFA es menos corrupta de lo que era. Pero no le puede pagar a un técnico de selección cuatro millones y medio de dólares. Le debemos hasta al carnicero y le pagamos eso a un técnico que no nos garantiza que nos va a sacar campeones del mundo? Y encima lleva a catorce tipos... Hay que hacer una concentración nueva en Ezeiza".