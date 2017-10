Diego Armando Maradona siempre tiene a Newell's presente en su corazón y por eso ayer envió un mensaje a los leprosos a través de su cuenta de Instagram tras cumplirse 24 años del encuentro amistoso ante Emelec (Ecuador). Ese día, un 7 de octubre, el 10 hizo explotar el Coloso nuevamente y con un golazo de derecha le dio el triunfo a la Lepra.

Tras cumplirse más de dos décadas Diego escribió: "No, no me olvidé. Un día como hoy (por ayer), en 1993, me ponía por primera vez la camiseta de Newell's Old Boys para jugar contra el Emelec. Fue mi regreso al fútbol argentino después de muchos años de jugar en el exterior. Le mando un abrazo a toda Santa Fe!".

Maradona disputó sólo 5 partidos oficiales en la Lepra: ante Independiente, Belgrano, Gimnasia, Boca y Huracán, todos sin goles. Tras un desgarro y una diferencia con el nuevo DT (Jorge Castelli), Diego se alejó.